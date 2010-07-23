Эксперты нашли причину неудач "Булавы"

Причиной неудачного запуска баллистической ракеты "Булава" стал производственный брак при изготовлении сопла ракеты. К такому выводу пришла специально созданная госкомиссия. При этом эксперты рекомендовали продолжить испытания.

"Мы ужесточили контроль военных представительств за промышленностью. По сути, ввели тотальный контроль, например, за материалами. Это должно дать эффект", - ранее заявлял глава Минобороны Анатолий Сердюков.

Сообщается, что испытательные пуски ракет должны продолжиться в августе-сентябре.

Ракетный комплекс "Булава-30" - новейшая твердотопливная баллистическая ракета, размещаемая на подводных лодках, способная нести шесть гиперзвуковых ядерных блоков.