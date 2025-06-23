Экс-менеджера НИИ арестовали за вымогательство «с помощью сибирской язвы»
Бывшего заместителя директора Российского НИИ комплексного использования и охраны водных ресурсов (ФГБУ «РосНИИВХ») Константина Кочнева 23 июня Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал по делу о вымогательстве в особо крупном размере.
«В минувшую пятницу, 20 июня, Константин Кочнев был задержан силовиками с поличным при получении 2,8 млн руб. за неопубликование на ресурсах медиапроекта «Прекрасная Россия» якобы имевшихся у него научных подтверждений того, что территория, на которой один из застройщиков Екатеринбурга планировал разместить благоустроенную территорию, содержит споры сибирской язвы», — рассказали РБК два источника в правоохранительных органах.
В отношении Кочнева возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК (вымогательство). Она предусматривает наказание от семи до 15 лет лишения свободы.
Модератор YouTube-канала «Прекрасная Россия» Евгений Анисимов в феврале 2025 года был задержан по ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды) за опубликование экстремистских роликов в интернете.
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