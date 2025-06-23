Al-Maalomah сообщил об атаке на американскую базу в Сирии

Военная база США в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась нападению. Al-Maalomah пишет, что объект подвергся минометному обстрелу на фоне «растущего народного недовольства иностранным присутствием»

Фото: John Moore / Getty Images

Американская военная база в районе Касрак в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась нападению, сообщает Al-Maalomah. По информации источников иракского агентства, база попала под минометный обстрел со стороны «неизвестного источника».

Собеседники Al-Maalomah указали, что эта атака «является первой в своем роде» и происходит на фоне «растущего народного недовольства иностранным присутствием», поскольку местные считают базу «символом оккупации».

Al-Maalomah пишет, что после обстрела вокруг базы, особенно в ее восточной и северной частях, «наблюдалось активное движение», а на главном входе были приняты усиленные меры безопасности. «Атака на базу свидетельствует о наращивании активности движения сопротивления в регионе, ожидается увеличение темпов их операций в будущем», — приводит агентство слова собеседника.

Значительную часть северо-восточной Сирии, включая большую часть провинций Хасаке и Дейр-эз-Зор, контролируют курдские формирования «Силы демократической Сирии» (СДС), которые поддерживаются США. Бывшие сирийские власти неоднократно называли присутствие американских военных на своей территории оккупацией и «государственным пиратством» с целью кражи полезных ископаемых.

Ранее сегодня The New York Times сообщила, что американские военные и представители разведки обнаружили признаки готовящихся нападений ополченцев на базы США в Ираке и, возможно, в Сирии, в связи с ударами по иранским ядерным объектам. Госдепартамент США на этом фоне выпустил предупреждение для своих граждан, посоветовав им проявлять повышенную осторожность из-за вероятности «демонстраций против граждан и интересов США за рубежом».

В ночь на 22 июня США открыто вступили в конфликт и нанесли удары по важнейшим объектам иранской ядерной программы в Натанзе, Фордо и Исфахане, в том числе с применением противобункерных бомб. Президент США Дональд Трамп объяснил удары намерением остановить ядерную угрозу, которая исходит от главного «спонсора терроризма в мире».