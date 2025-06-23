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Германию и Италию призвали вернуть хранящееся в США золото на $245 млрд

FT: Германию и Италию призвали вернуть хранящееся в США золото на $245 млрд
Золото GOLD $3 370,45 -0,02%
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Германию и Италию призывают вывести хранящиеся в США золотые запасы на общую сумму $245 млрд в Европу на фоне «геополитической нестабильности» и критики президента Дональда Трампа в адрес председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, сообщает Financial Times.

По оценкам Всемирного золотого совета, Германия и Италия занимают второе и третье места в мире по объему золотых резервов после США — 3352 тонны и 2452 тонны соответственно. Более трети слитков хранятся в Соединенных Штатах, обе страны в значительной степени полагаются на ФРС. Во многом это объясняется историческими причинами и статусом Нью-Йорка как одного из важнейших мировых центров торговли золотом, наряду с Лондоном, пишет FT.

В связи с непредсказуемой политикой Трампа в Европе участились призывы к вывозу золота. В частности, на этом настаивает Ассоциация европейских налогоплательщиков, которая обратилась в министерства финансов и центральные банки Германии и Италии. «Мы очень обеспокоены тем, что Трамп посягает на независимость ФРС», — заявил президент ассоциации Михаэль Йегер. Он подчеркнул, что контроль над золотом должен принадлежать европейским регуляторам.

«Нам нужно решить, стало ли хранение золота за рубежом безопаснее и стабильнее за последнее десятилетие или нет», — заявил бывший заместитель председателя Христианско-социального союза (ХСС) Петер Гаувайлер. По его словам, «ответ на этот вопрос очевиден» из-за геополитических рисков. Аналогичного мнения придерживается экс-депутат Бундестага от Левой партии, бывший член Европарламента от Германии Фабио де Маси.

В итальянской газете Il Fatto Quotidiano в преддверии апрельской поездки премьера Джорджии Мелони в Вашингтон на встречу с Трампом вышла статья о том, что хранить 43% золотых резервов Италии в Америке при нынешней американской администрации «рискованно для национальных интересов». В 2019 году правая партия Мелони «Братья Италии», будучи тогда в оппозиции, выступала за репатриацию золота, напоминает FT. Сама политик обещала «вернуть итальянское золото домой» в случае прихода к власти, но с момента вступления в должность премьера в конце 2022 года она не возвращается к этому вопросу. Мелони хочет сохранить хорошие отношения с Трампом и не допустить эскалации торговой войны, пишет газета.

В Немецком федеральном банке сообщили FT, что «регулярно оценивают места хранения золотых запасов» и считают ФРС надежным и заслуживающим доверия партнером. Банк Италии не ответил на запрос издания.

Согласно июньскому докладу Европейского центрального банка, золото обошло евро, став вторым по популярности активом в международных резервах мировых Центробанков. На его долю в 2024 году пришлось 20% резервов, евро — 16%, доллара — 46%.

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