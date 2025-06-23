Удары Израиля по Ирану. Видео

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Появились кадры взрывов во время сегодняшнего обстрела Израилем Ирана. Утром 23 июня Израиль атаковал шесть аэродромов в Иране, уничтожены 15 самолетов и боевых вертолетов, заявляет ЦАХАЛ. По его данным, также повреждены взлетно-посадочные полосы, подземные корпуса и дозаправочный самолет.