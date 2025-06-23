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Война Израиля и Ирана ,  
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Удары Израиля по Ирану. Видео

Появились видео ударов Израиля по Ирану
Сюжет
Война Израиля и Ирана

Удары Израиля по Ирану. Видео
Video

Появились кадры взрывов во время сегодняшнего обстрела Израилем Ирана. Утром 23 июня Израиль атаковал шесть аэродромов в Иране, уничтожены 15 самолетов и боевых вертолетов, заявляет ЦАХАЛ. По его данным, также повреждены взлетно-посадочные полосы, подземные корпуса и дозаправочный самолет.

Война Израиля и Ирана. Главное
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Фото:Vahid Salemi / AP / ТАСС

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Теги
Иран Израиль обстрел видео взрыв
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