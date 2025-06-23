В США прошли протесты после ударов по Ирану

Со стихами и барабанами: в США прошли протесты после ударов по Ирану

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В крупных городах США прошли антивоенные протесты после ударов по Ирану, сообщает The New York Times.

Демонстрации прошли в Нью-Йорке, Бостоне, Чикаго, Вашингтоне и Лос-Анджелесе. Участники протестных акций несли флаг Ирана, держали плакаты и размещали баннеры на заборах и зданиях с надписью «Нет войне в Иране!». Некоторые протестующие заявили, что эскалация конфликта с Ираном «усугубит страдания палестинцев в секторе Газа».