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Война Израиля и Ирана ,  
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Со стихами и барабанами: в США прошли протесты после ударов по Ирану

В США прошли протесты после ударов по Ирану
Сюжет
Война Израиля и Ирана

Со стихами и барабанами: в США прошли протесты после ударов по Ирану
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В крупных городах США прошли антивоенные протесты после ударов по Ирану, сообщает The New York Times.

Демонстрации прошли в Нью-Йорке, Бостоне, Чикаго, Вашингтоне и Лос-Анджелесе. Участники протестных акций несли флаг Ирана, держали плакаты и размещали баннеры на заборах и зданиях с надписью «Нет войне в Иране!». Некоторые протестующие заявили, что эскалация конфликта с Ираном «усугубит страдания палестинцев в секторе Газа».

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