FT узнала о «безумии» вокруг обсуждения вывода войск США из Европы

Просьба главы Минобороны Германии к США предоставить «дорожную карту» вывода войск из Европы вызвала раздражение у членов НАТО. Такое обращение только подталкивает Штаты начать процесс, сказал источник Financial Times

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Министр обороны Германии Борис Писториус попросил главу Пентагона Пита Хегсета предоставить «дорожную карту» вывода американских войск из Европы, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на три источника.

Попытка обозначить Берлину и его европейским союзникам конкретные сроки вывода американских сил, чтобы расставить собственные приоритеты, вызывает «раздражение других членов НАТО», отмечает издание. Они считают, что подталкивание США к разъяснению того, как быстро они планируют вывод войск, может стать «пророчеством, которое, вероятно, сбудется», говорит собеседник газеты.

«Взаимодействуйте с американцами изо всех сил, чтобы держать их на близком расстоянии, и в то же время готовьтесь как можно быстрее к тому, что они выведут войска», — заявил европейский чиновник на условиях анонимности, описав ситуацию как «безумие». «Но весь контекст также безумен», — добавил он.

24 июня в Гааге стартует саммит НАТО. Как отмечает FT, накануне встречи европейские страны пытаются выяснить, планируют США вывод войск и вооружений из Европы или нет. Трамп ясно дал понять, что Вашингтону необходимо перенаправить военный фокус на Азию, а вооружение и личный состав в Европе необходимо будет перераспределить, напоминает издание.

На первой встрече с союзниками по НАТО в феврале Хегсет сказал, что «суровые стратегические реалии не позволяют Соединенным Штатам сосредоточиться в первую очередь на безопасности Европы». Поддержание альянса «потребует от наших европейских союзников выйти на арену и взять на себя ответственность за обычную безопасность на континенте», указывал глава Пентагона.

Хегсет также поручил ведомству разработать новую стратегию национальной обороны, после этого должно быть пересмотрено и размещение зарубежных сил США. По данным источников FT, американские чиновники до сих пор не предоставили европейским союзникам никакого официального плана или графика по поводу перераспределения контингента.

В апреле источники NBC сообщали, что Пентагон рассматривал возможность вывести из Восточной Европы до 10 тыс. военных. Речь шла о подразделениях, которые являются частью контингента общей численностью 20 тыс., развернутого администрацией Джо Байдена в 2022 году для укрепления обороны стран, граничащих с Украиной. Таким образом, обсуждался вывод половины экспедиционного корпуса.