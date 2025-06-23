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Политика ,  
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FT узнала о «безумии» вокруг обсуждения вывода войск США из Европы

Просьба главы Минобороны Германии к США предоставить «дорожную карту» вывода войск из Европы вызвала раздражение у членов НАТО. Такое обращение только подталкивает Штаты начать процесс, сказал источник Financial Times
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Министр обороны Германии Борис Писториус попросил главу Пентагона Пита Хегсета предоставить «дорожную карту» вывода американских войск из Европы, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на три источника.

Попытка обозначить Берлину и его европейским союзникам конкретные сроки вывода американских сил, чтобы расставить собственные приоритеты, вызывает «раздражение других членов НАТО», отмечает издание. Они считают, что подталкивание США к разъяснению того, как быстро они планируют вывод войск, может стать «пророчеством, которое, вероятно, сбудется», говорит собеседник газеты.

«Взаимодействуйте с американцами изо всех сил, чтобы держать их на близком расстоянии, и в то же время готовьтесь как можно быстрее к тому, что они выведут войска», — заявил европейский чиновник на условиях анонимности, описав ситуацию как «безумие». «Но весь контекст также безумен», — добавил он.

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24 июня в Гааге стартует саммит НАТО. Как отмечает FT, накануне встречи европейские страны пытаются выяснить, планируют США вывод войск и вооружений из Европы или нет. Трамп ясно дал понять, что Вашингтону необходимо перенаправить военный фокус на Азию, а вооружение и личный состав в Европе необходимо будет перераспределить, напоминает издание.

На первой встрече с союзниками по НАТО в феврале Хегсет сказал, что «суровые стратегические реалии не позволяют Соединенным Штатам сосредоточиться в первую очередь на безопасности Европы». Поддержание альянса «потребует от наших европейских союзников выйти на арену и взять на себя ответственность за обычную безопасность на континенте», указывал глава Пентагона.

Хегсет также поручил ведомству разработать новую стратегию национальной обороны, после этого должно быть пересмотрено и размещение зарубежных сил США. По данным источников FT, американские чиновники до сих пор не предоставили европейским союзникам никакого официального плана или графика по поводу перераспределения контингента.

В апреле источники NBC сообщали, что Пентагон рассматривал возможность вывести из Восточной Европы до 10 тыс. военных. Речь шла о подразделениях, которые являются частью контингента общей численностью 20 тыс., развернутого администрацией Джо Байдена в 2022 году для укрепления обороны стран, граничащих с Украиной. Таким образом, обсуждался вывод половины экспедиционного корпуса.

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Алина Черкашина, Кирилл Соколов Кирилл Соколов
ВС США в Европе Европа США Дональд Трамп
Пит Хегсет фото
Пит Хегсет
политик, министр обороны США
6 июня 1980 года
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