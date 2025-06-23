Израиль организует рейсы для желающих покинуть страну

Оставшиеся в Израиле после начала обмена ударами с Ираном иностранцы смогут покинуть страну на рейсах, которые возвращают оказавшихся за рубежом израильтян. Один борт сможет вывозить до 50 пассажиров

С понедельника, 23 июня, Израиль разрешит иностранцам, оставшимся в стране после закрытия воздушного пространства в связи с эскалацией противостояния с Ираном, покидать израильскую территорию на так называемых репатриационных рейсах, объявила министр транспорта Мири Регев, передает The Times of Israel.

Репатриационные рейсы выполняются со среды, чтобы вернуть в Израиль более 100 тысяч граждан страны из-за рубежа, из Европы и США. Самолеты израильских авиакомпаний El Al, Israir и Arkia выполняют рейсы преимущественно в светлое время суток из-за угрозы обстрела.

Совершать посадку могут только два борта в час: они прибывают в аэропорт Бен-Гурион, высаживают пассажиров и сразу улетают. Times of Israel уточняет, что израильские власти до этого запрещали покидать страну воздушным транспортом, объясняя, что ограничения введены, чтобы избежать переполненности и свести к минимуму время, которое самолеты проводят на земле в аэропорту, согласно указаниям командования тыла.

По словам Регев, ожидается, что в понедельник авиакомпании выполнят 24 репатриационных рейса, а для каждого вылетающего борта будет действовать ограничение в 50 пассажиров. «Нам необходимо ограничить количество пассажиров в самолетах, которые находятся на взлетно-посадочной полосе, в этот сложный период, когда аэропорт может стать мишенью», — сказала она.

Регев предположила, что к выходным можно будет оценить возможность увеличить число пассажиров и количество часов для выполнения полетов. Times of Israel пишет, что в Израиле после начала обмена ударами с Ираном остались более 40 тыс. туристов, которые не могут вылететь из-за ограничений.

В связи с ограниченным количеством мест приоритет при вылете отдадут случаям, связанным со спасением жизни, оказанием гуманитарной помощи и обеспечением национальной безопасности. Полеты будут выполняться из терминала 3 аэропорта Бен-Гурион, туда допустят только пассажиров с действительными билетами. Кафе в зале вылета и у выходов на посадку будут открыты, а магазины duty-free останутся закрытыми, чтобы сократить время пребывания пассажиров в аэропорту.

Регев отметила, что пассажиры, купившие билет в один конец, чтобы покинуть Израиль, смогут приобрести билет для возвращения только на дату, которая отстает от даты вылета как минимум на 30 дней.

El Al заявила, что будет выполнять рейсы по восьми основным направлениям: Ларнака, Афины, Рим, Париж, Лондон, Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Бангкок. Пассажиров, чьи рейсы были отменены после 13 июня, отправят за рубеж без дополнительной оплаты. Для всех остальных устанавливаются фиксированные цены за билет в один конец: от $99 (в Афины) до $695 (до Бангкока).