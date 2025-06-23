 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля и Ирана ,  
0 

Израиль организует рейсы для желающих покинуть страну

Сюжет
Война Израиля и Ирана
Оставшиеся в Израиле после начала обмена ударами с Ираном иностранцы смогут покинуть страну на рейсах, которые возвращают оказавшихся за рубежом израильтян. Один борт сможет вывозить до 50 пассажиров

С понедельника, 23 июня, Израиль разрешит иностранцам, оставшимся в стране после закрытия воздушного пространства в связи с эскалацией противостояния с Ираном, покидать израильскую территорию на так называемых репатриационных рейсах, объявила министр транспорта Мири Регев, передает The Times of Israel.

Репатриационные рейсы выполняются со среды, чтобы вернуть в Израиль более 100 тысяч граждан страны из-за рубежа, из Европы и США. Самолеты израильских авиакомпаний El Al, Israir и Arkia выполняют рейсы преимущественно в светлое время суток из-за угрозы обстрела.

Совершать посадку могут только два борта в час: они прибывают в аэропорт Бен-Гурион, высаживают пассажиров и сразу улетают. Times of Israel уточняет, что израильские власти до этого запрещали покидать страну воздушным транспортом, объясняя, что ограничения введены, чтобы избежать переполненности и свести к минимуму время, которое самолеты проводят на земле в аэропорту, согласно указаниям командования тыла.

По словам Регев, ожидается, что в понедельник авиакомпании выполнят 24 репатриационных рейса, а для каждого вылетающего борта будет действовать ограничение в 50 пассажиров. «Нам необходимо ограничить количество пассажиров в самолетах, которые находятся на взлетно-посадочной полосе, в этот сложный период, когда аэропорт может стать мишенью», — сказала она.

Израиль, Иран и Ирак закрыли воздушное пространство
Политика

Регев предположила, что к выходным можно будет оценить возможность увеличить число пассажиров и количество часов для выполнения полетов. Times of Israel пишет, что в Израиле после начала обмена ударами с Ираном остались более 40 тыс. туристов, которые не могут вылететь из-за ограничений.

В связи с ограниченным количеством мест приоритет при вылете отдадут случаям, связанным со спасением жизни, оказанием гуманитарной помощи и обеспечением национальной безопасности. Полеты будут выполняться из терминала 3 аэропорта Бен-Гурион, туда допустят только пассажиров с действительными билетами. Кафе в зале вылета и у выходов на посадку будут открыты, а магазины duty-free останутся закрытыми, чтобы сократить время пребывания пассажиров в аэропорту.

Регев отметила, что пассажиры, купившие билет в один конец, чтобы покинуть Израиль, смогут приобрести билет для возвращения только на дату, которая отстает от даты вылета как минимум на 30 дней.

El Al заявила, что будет выполнять рейсы по восьми основным направлениям: Ларнака, Афины, Рим, Париж, Лондон, Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Бангкок. Пассажиров, чьи рейсы были отменены после 13 июня, отправят за рубеж без дополнительной оплаты. Для всех остальных устанавливаются фиксированные цены за билет в один конец: от $99 (в Афины) до $695 (до Бангкока).

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Израиль аэропорт Бен-Гурион вылеты
Материалы по теме
Иран продлил закрытие воздушного пространства
Политика
Израиль, Иран и Ирак закрыли воздушное пространство
Политика
Сирия, Иордания и Ирак закрыли небо после атаки Ирана по Хайфе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 90,14 (+0,3) Инвестиции, 20 июн, 18:52 Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 78,5 (+0,02) Инвестиции, 20 июн, 18:52
«Черный лебедь» на рынке недвижимости. Почему причина в малом бизнесеПодписка на РБК, 08:00
Российский виски потеснил импортный: что мы увидим на полках в будущем Вино, 08:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:55
Суд Москвы ликвидировал фонд содействия «Мемориалу» Политика, 07:53
NYT узнала об отвлекающем маневре с переброской самолетов США к Ирану Политика, 07:47
Как мировые рынки отреагировали на удары США по ядерным объектам Ирана Инвестиции, 07:30
Над Россией за ночь сбили 23 дрона Политика, 07:20
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Западные юристы предложили спецтрибунал для санкционных споров РоссииПодписка на РБК, 07:01
ABC узнал о переговорах ФБР и губернаторов после атак США на Иран Политика, 06:59
Израиль организует рейсы для желающих покинуть страну Политика, 06:41
МИД заявил о нежелании России считать себя врагом западных стран Политика, 06:33
ТАСС узнал детали нового эпизода в деле экс-замглавы Минобороны Иванова Политика, 06:06
Козьи тропы, любовь к вафлям: в чем самобытность европейской кухни РБК и Перекрёсток, 06:03
Минцифры предложило запретить перепрошивать мобильные устройства Общество, 05:44