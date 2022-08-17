Австралия расторгла договор о земле для нового здания посольства России

Россия арендовала в пригороде Канберры участок для нового здания посольства взамен нынешнего. Разрешение на строительство было получено в 2011 году, работы должны были завершиться в течение трех лет, но этого не произошло

Фото: nca.gov.au

Канберра расторгла договор аренды земельного участка для нового здания посольства России в Австралии и уведомила об этом Москву, сообщает Национальное столичное управление (NCA, ведомство отвечает за планирование и управление земельными ресурсами).

Речь идет об участке в пригороде Канберры Ярраламла, где расположено большинство дипломатических миссий иностранных государств, в том числе посольства США, Японии, Швеции, Южной Кореи, Филиппин, Индонезии, Саудовской Аравии и др. Россия собиралась построить там другое здание взамен нынешнего, которое находится в другом пригороде, Гриффите.

В заявлении NCA говорится, что в 2008 году российская сторона получила разрешение властей на аренду участка в Ярраламле, а три года спустя — на строительство. Работы начались, в соответствии с договором Россия обязалась завершить их в течение трех лет, но этого так и не произошло, сообщает ведомство. Австралия решила разорвать договор «после регулярных консультаций и обсуждений с представителями России на протяжении многих лет, а также в отсутствие обязательств по срокам завершения работ».

Исполнительный директор NCA Салли Барнс заявила, что незавершенная стройка нарушает «общую эстетику территории, отведенной для дипломатических миссий и иностранных представительств в столице».

Представитель российского посольства заявил ТАСС, что дипмиссия расценивает действия Австралии как «беспрецедентный и крайне нежелательный шаг». Он признал, что проект строительства в течение нескольких лет «сталкивался со многими проблемами и задержками», и дипломаты обсуждали это с Канберрой. «Вызывает недоумение, почему власти австралийской столичной территории решили расторгнуть договор аренды именно сейчас, когда процесс строительства <...> идет без перебоев более двух лет, его результаты уже вполне очевидны, а перспективы довольно ясны», — добавил он.

NCA подчеркивает, что решение о разрыве договора никак не затрагивает действующее посольство и в будущем Москва может вновь подать заявку на участок. Сейчас российской стороне дали 20 дней на то, чтобы очистить участок. После этого он вернется в список земель, доступных для дипломатических целей.