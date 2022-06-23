ЮНЕСКО оценило ущерб от конфликта на Украине для культурных объектов

По подсчетам международной организации, на Украине пострадали 152 культурных объекта, из них 70 имеют религиозное предназначение *

Фото: Андрей Андриенко / AP

По подсчетам ЮНЕСКО, на Украине в ходе военных действий были частично или полностью разрушены 152 культурных объекта, говорится в сообщении организации.

В их числе — 70 религиозных сооружений, 30 исторических зданий, 18 домов культуры, 15 памятников, 12 музеев и 7 библиотек.

Три четверти поврежденных объектов сконцентрированы в трех регионах: в Донецкой, Харьковской и Киевской областях, сообщает организация.

«Культурное наследие во всех его формах никогда не должно быть объектом нападений. Я вновь обращаюсь с призывом уважать международное гуманитарное право, в частности Гаагскую конвенцию о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта», — заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле.

ЮНЕСКО сообщило, что уже начало подготовку к будущей реконструкции пострадавших объектов культуры. В настоящее время организация занимается созданием базирующейся в Киеве целевой группы по охране культурных ценностей, которая вскоре направит на места миссию экспертов по вопросам наследия.

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Через несколько дней после начала военных действий на Украине Киев обратился в ЮНЕСКО с просьбой исключить Россию из этой организации. В апреле Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО перенес 45-ю сессию, которая должна была пройти этим летом в Казани.

Россия начала военную операцию на Украине почти четыре месяца назад — в ночь на 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал эти действия вынужденными и в качестве целей обозначил защиту населения Донбасса, «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины.