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Высылки дипломатов ,  
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МИД Франции сообщил о высылке дипломата из России

Посольство Франции в Москве
Посольство Франции в Москве (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Россия предписала дипломату посольства Франции покинуть страну, сообщила пресс-служба французского МИДа.

«Российские власти проинформировали нашего посла в Москве в прошлую пятницу о том, что присутствие сотрудника нашего посольства на территории страны более не является желательным. Никаких законных оснований не было представлено. Мы выражаем сожаление по поводу этого несправедливого решения», — говорится в сообщении.

Глава внешнеполитического ведомства Катрин Колонна поручила компетентным службам МИДа оперативно представить предложения для определения дальнейших действий.

19 июня Franceinfo сообщил, что посла Франции в России Пьера Леви вызвали в российский МИД, где заявили о нежелательности присутствия в стране атташе посольства по вопросам культуры Фабриса Руссо. Его аккредитация будет действовать до 17 июля, после чего ее не продлят.

Материал дополняется

Теги
Франция посольство Франции Россия

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Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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