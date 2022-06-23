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Политика ,  

Посол России назвала удобными обвинения премьера Болгарии в его отставке

Уходящий в отставку премьер Болгарии обвинил в этом российского посла и трех болгарских политиков. По мнению Элеоноры Митрофановой, к отставке кабмина привели экономические трудности и разногласия по Северной Македонии
Кирилл Петков
Кирилл Петков (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Обвинение в адрес российского посла от премьера Болгарии Кирилла Петкова, которому вынесли вотум недоверия, являются удобной для Софии позицией. Об этом в эфире «Россия 24» заявила глава российской дипмиссии в Болгарии Элеонора Митрофанова.

«То, что Митрофанова виновата — это, наверное, такое удобное для них объяснение, поскольку сейчас вообще Россия во всем виновата», — сказала посол.

Она пояснила, что в прошлом году в Болгарии был крупный парламентский и правительственный кризис, выборы проходили трижды. Разнонаправленные партии смогли составить коалиционное правительство.

Премьер Болгарии обвинил в отставке правительства посла России
Политика
Кирилл Петков

«Но когда начались трудности и антироссийская истерия — а традиционно народ Болгарии очень хорошо относится к России, — и то, что Болгария встала в первых рядах поддержки санкций, у многих здесь вызывало как минимум недоумение», — отметила Митрофанова. Она также указала на высокую инфляцию (18,5%) и вопрос Северной Македонии, вступление которой в ЕС Болгария не поддерживает по историческим причинам. Посол заключила, что «большое несогласие» в парламенте было по этим двум вопросам.

Парламент выразил недоверие правительству Петкова 22 июня, вотум внесла оппозиционная партия ГЕРБ. Премьер, комментируя решение парламента, указал, что правительство «свергли» Митрофанова, бизнесмен Делян Пеевски, глава партии ГЕРБ Бойко Борисов и основатель партии «Есть такой народ» Слави Трифонов.

 

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Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
посол России Элеонора Митрофанова Болгария отставка правительства

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