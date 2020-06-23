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ЕСПЧ признал правоту Немцова в споре с Лужковым

Дочь убитого оппозиционера Жанна Немцова получит компенсацию за решение Замоскворецкого суда, присудившего ее отцу выплатить мэру 500 тыс. руб. компенсации морального ущерба
Борис Немцов на презентации книги «Лужков Итоги»
Борис Немцов на презентации книги «Лужков Итоги» (Фото: Сергей Ермохин / РИА Новости)

Европейский суд по правам человека признал правоту убитого в 2015 году Бориса Немцова в споре с московскими властями относительно опубликованного в 2009 году доклада «Лужков. Итоги», в котором оппозиционер обвинял столичного мэра в коррупции. Об этом говорится в документе, который опубликован на сайте ЕСПЧ.

Поводом для судебного разбирательства стало решение Замоскворецкого суда Москвы от 30 ноября 2009 года, подтвержденное Мосгорсудом, в соответствии с которым Немцов был признан виновным в клевете и должен был выплатить 500 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда. В соответствии с этим же решением штраф должен был выплатить и ИД «Коммерсантъ», поскольку в газетной статье содержались цитаты из доклада Немцова, а также слова оппозиционера о том, что «Лужков является вором и коррупционером».

ЕСПЧ указал, что поскольку факты и выводы из доклада не были должным образом расследованы, то нельзя утверждать, что они были неверными. Кроме того, в докладе указывается, что значительная часть утверждений была взята из открытых источников.

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Фото: Martin Divisek / EPA / ТАСС

Что касается заявлений оппозиционера «Коммерсанту», то их в суде посчитали ответом на жесткий комментарий пресс-секретаря мэрии Сергея Цоя, который назвал Лужкова и Немцова разновеликими фигурами.

В суде также указали, что сумма компенсации, назначенная Замоскворецким судом, оказалась слишком большой по сравнению с аналогичными процессами в России.

ЕСПЧ установил, что автор статьи в газете «Коммерсантъ» Мария-Луиза Тирмастэ не должна была нести ответственность за свой материал, поскольку лишь привела в нем цитаты спикеров.

Исходя из этого суд пришел к выводу, что решение российского суда нарушило статью 10 Европейской конвенции по правам человека (о праве на свободу выражения мнения). Представлявшая интересы отца в суде Жанна Немцова, которая требовала выплатить ей в качестве компенсации почти €63 тыс., может рассчитывать на компенсацию в размере €20 800.

В интервью Deutsche Welle дочь политика пообещала, что полученную компенсацию перечислит в Фонд Бориса Немцова. Говоря о книге «Лужков. Итоги», она назвала ее одним из уникальных докладов, который привел к уходу Лужкова с поста мэра Москвы.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Юрий Лужков умер 10 декабря 2019 года в одной из мюнхенских клиник.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Юрий Лужков, Борис Немцов, Жанна Немцова, ЕСПЧ
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