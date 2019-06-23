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Union Pacific $200 (+17,51%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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СМИ назвали организатора попытки переворота в Эфиопии
По информации государственного телевидения Эфиопии, путч организовал глава службы безопасности штата Амхара. В результате случившегося был застрелен глава генштаба страны, также погибли глава штата и его советник
Фото: Karel Prinsloo / AP

За попыткой переворота в эфиопском штате Амхара стоит генерал армии и глава службы безопасности региона Асамниу Тсиге, сообщает Reuters со ссылкой на государственные СМИ.

По данным агентства, в результате случившегося был убит глава штата Амбачиу Миконнен и его советник Эзез Вази. Неизвестные атаковали чиновников в их офисах, личности нападавших не раскрываются.

Ранее стало известно, что во время попытки переворота огнестрельное ранение получил глава Генштаба Эфиопии Сеаре Меконнен и еще несколько чиновников. Премьер-министр Абий Ахмед говорил, что на него напали люди, близкие к нему. Позднее Reuters со ссылкой на государственное телевидение сообщил, что глава Генштаба был убит своим телохранителем.

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В Эфиопии при попытке переворота выстрелили в главу Генштаба

В столице региона Бахр-Даре после попытки переворота начались беспорядки, очевидцы также заявляли о стрельбе в городе. Американские дипломаты сообщили о стрельбе и в столице страны Аддис-Абебе.

По словам главы спецслужб штата, бригадного генерала Теферы Мамо, большинство людей, участвовавших в попытке госпереворота, арестованы.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Эфиопия, госпереворот, Убийство
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В Эфиопии при попытке переворота выстрелили в главу Генштаба
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