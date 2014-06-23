Новые ограничения не помогут уменьшить приток мигрантов из Таджикистана

Со следующего года граждане Таджикистана смогут въезжать в Россию только по загранпаспортам. Но существенного снижения притока мигрантов не будет: большинство жителей этой страны уже пользуются загранпаспортами.

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Представители торговых сетей и строительных фирм уверяют, что доля гастарбайтеров итак снижается, поэтому сильного влияния на рынок нововведения не окажут.

Сперва таджики, потом киргизы

С 1 января 2015г. граждане Таджикистана смогут въехать в Россию только по заграничным паспортам. Соответствующее распоряжение, опубликованное 23 июня, 17 июня подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Решение правительства оформляет уже одобренную на высшем уровне инициативу по разрешению на въезд в Россию исключительно по заграничным, а не по внутренним паспортам других стран. Впервые об этом заговорил в декабре 2012г. в послании Федеральному собранию Владимир Путин, а в апреле этого года руководитель Федеральной миграционной службы Константин Ромодановский на встрече с президентом представил ему план по унификации правил въезда в страну.

21 мая Ромодановский, выступая в Госдуме, объявил о внесении его ведомством в правительство такого решения в отношении Таджикистана. Эта страну наряду с Украиной и Киргизией он назвал "проблемной", оговорившись, что пока Москва не будет требовать от официальных Бишкека и Киева, чтобы их граждане въезжали в Россию только по загранпаспортам. По словам Ромодановского, власти Киргизии обратились к Москве с просьбой о "помощи по созданию системы по изготовлению подобных документов", а в случае с Украиной с учетом кризиса на юго-востоке этот вопрос пока не поднимался.

На просьбу уточнить, как продвигаются в этом направлении власти, представитель ФМС попросил направить официальный запрос, ответ на который займет "три-четыре дня".

Но рано или поздно такой же режим въезда будет введен с Киргизией и Украиной, сказал президент фонда "Миграция XXI век", в 2006-2008гг. замдиректора ФМС Вячеслав Поставнин, поскольку это также следует из распоряжения президента. По мысли властей, без заграничных паспортов при пересечении границы смогут обойтись только граждане входящих в Таможенный союз Белоруссии и Казахстана, а также готовящейся к вступлению в него Армении.

К новым правилам готовы

На миграционных потоках из Таджикистана новый порядок вряд ли отразится, уверены эксперты. Еще в апреле в Душанбе заговорили о полной готовности к обеспечению загранпаспортами всех желающих. "Наш МИД и наше МВД к такому повороту событий готовились давно", - говорил "Голосу России" замдиректора Центра стратегических исследований при президенте Таджикистана Сайфулло Сафаров. По оценке экспертов, загранпаспорта есть у 80% взрослого населения республики. "Уже который год наши граждане без заграничных паспортов не выезжают. Поезда проезжают территории Узбекистана и Туркмении, где даже при следовании транзитом требуется наличие заграничного паспорта", - пояснял той же радиостанции директор Научно-исследовательского института миграции при Российско-Таджикском университете Рахмон Ульмасов. Его слова подтвердил РБК председатель движения "Таджикские трудовые мигранты" Каромат Шарипов. "Подавляющее большинство трудовых мигрантов, находящихся в России, уже имеют загранпаспорта, поэтому трудовая миграция не усложнится", - считает он.

Новые правила не считает ужесточением и Поставнин. По его словам, эти меры вводятся для контроля за миграционным потоком, поскольку существующая система оказалась неэффективной. Он также прогнозирует, что в скором времени исчезнут разрешения на работу для мигрантов из стран ближнего зарубежья: их заменят патенты. После введения разрешений в 2010г. число узаконенных работников из Таджикистана выросло, по некоторым данным, вдвое. В отношении трудовых мигрантов из Таджикистана в феврале 2013г. были приняты послабления: они могут получать разрешение на работу не на год, а на три.

Правозащитница Гавхар Джураева, возглавляющая фонд "Таджикистан", одобряет новый режим въезда: таджикским мигрантам стоит отказаться от использования внутренних паспортов в России. "Раньше очень часто участковые, врачи, начальники на работе отнимали у них паспорта для шантажа или ради взятки, и человек оказывался без документов. Сейчас такие случаи продолжают происходить, хоть и не в таком объеме", - пояснила она. Новый режим упорядочит миграционный поток, который тем не менее значительно не уменьшится.

Доля мигрантов на рынке

В 2013г. квота мигрантов для работы в сфере торговли составляла 25%, в 2014г. она снизилась до 15%, сообщил исполнительный директор Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Андрей Карпов. Неизвестно пока, какой будет квота в 2015г., поскольку предполагается переход на патентную систему для мигрантов: приезжие из других стран будут покупать патенты, а полученные средства предполагается направлять в региональные бюджеты.

По словам Карпова, торговые сети взяли курс на снижение доли мигрантов среди своих сотрудников. Ретейлеры отдают предпочтение сотрудникам, которые владеют русским языком, а среди жителей Таджикистана сейчас не очень многие хорошо знают язык. Ретейлеры все чаще нанимают сотрудников в отдаленных регионах России или с Украины для работы вахтовым методом, к примеру месяц работа - месяц дома. В этом случае работодатель обеспечивает сотрудников жильем и питанием.

Доля аутстаффинга (оформление сотрудников в компании-подрядчике) в 2014г. составила 20-25%, в зависимости от торговой сети, заявил РБК начальник управления по связям с общественностью X5 Retail Group N. V. (магазины "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") Владимир Русанов. По его словам, компания стремится к сокращению этой доли. Он не исключает, что при изменении ситуации услуги аутстаффинговых агентств могут подорожать, считает Русанов.

Среди крупных игроков строительного рынка, опрошенных РБК, признающих использование труда мигрантов не нашлось. Только представитель "СУ-155" сказал, что трудоустраивает на законных основаниях около 3% иностранных граждан, а значит, новые правила ощутимого влияния не окажут.

В сфере строительства сильную зависимость от трудовых мигрантов испытывают не самые крупные игроки, отметил Игорь Тучков, гендиректор Good Wood Development. В этой компании 90% строителей - граждане России, а остальные - граждане Белоруссии и Украины. Из-за невозможности использовать низкоквалифицированную рабочую силу часть маржи потеряют мелкие застройщики, считает Тучков.

По данным ФМС, на 1 июня на территории России находились более 1170 тыс. граждан Таджикистана (из них 1032 тыс. трудоспособного возраста), свыше 1638 тыс. украинцев и более 545 тыс. жителей Киргизии. Из граждан стран бывшего СССР больше всего в России оказалось жителей Узбекистана, которые въезжают по загранпаспортам начиная с 2006г., - почти 2,4 млн человек трудоспособного возраста. По данным Центробанка России, если граждане Таджикистана отправили на родину более 4,1 млрд долл., то граждане Узбекистана - почти 6,7 млрд.

Александр Артемьев, Фарида Рустамова, Алексей Пастушин, Алексей Кузьменко