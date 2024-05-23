Командующего 20-й армией Сухраба Ахмедова сняли с должности
Командующего 20-й армией Сухраба Ахмедова сняли с должности, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Вывод Ахмедова в распоряжение подтвердил источник РБК, знакомый с кадровым решением.
«Пока Сухраба Султановича только вывели в распоряжение, но информированные источники сообщают, что ситуация в развитии», — написал Рогов в телеграм-канале.
РБК направил запрос в Минобороны.
«Коммерсантъ» пишет, что Ахмедов родился в Грозном в 1974 году. Он выпускник Военной академии им. М.В. Фрунзе в Москве 2005 года. В прошлом командовал 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой и 155-й отдельной бригадой морской пехоты. Командование 20-й армией ему поручили в декабре 2022-го. В конце прошлого года по указу президента Владимира Путина Ахмедов получил воинское звание генерал-лейтенанта.
На сайте Минобороны 20-ю армию называют самым крупным объединением Вооруженных сил России.
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