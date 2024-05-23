 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Командующего 20-й армией Сухраба Ахмедова сняли с должности

Сюжет
Военная операция на Украине
Ахмедова вывели в распоряжение, по данным Рогова, «ситуация в развитии». Он с декабря 2022-го командовал 20-й армией, участвует в военной операции на Украине
Сухраб Ахмедов
Сухраб Ахмедов (Фото: minecrd / VK)

Командующего 20-й армией Сухраба Ахмедова сняли с должности, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Вывод Ахмедова в распоряжение подтвердил источник РБК, знакомый с кадровым решением.

«Пока Сухраба Султановича только вывели в распоряжение, но информированные источники сообщают, что ситуация в развитии», — написал Рогов в телеграм-канале.

РБК направил запрос в Минобороны.

ТАСС сообщил об аресте экс-командира 58-й армии Ивана Попова
Политика
Иван Попов

«Коммерсантъ» пишет, что Ахмедов родился в Грозном в 1974 году. Он выпускник Военной академии им. М.В. Фрунзе в Москве 2005 года. В прошлом командовал 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой и 155-й отдельной бригадой морской пехоты. Командование 20-й армией ему поручили в декабре 2022-го. В конце прошлого года по указу президента Владимира Путина Ахмедов получил воинское звание генерал-лейтенанта.

На сайте Минобороны 20-ю армию называют самым крупным объединением Вооруженных сил России.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Петр Канаев Петр Канаев, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
При участии
Ольга Ваганова
Минобороны российская армия
Материалы по теме
СК попросил отпустить генерала Попова под домашний арест
Политика
СК раскрыл детали дела против офицера департамента госзаказа Минобороны
Политика
Суд отказался отпустить главного кадровика Минобороны под домашний арест
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 24 мая
EUR ЦБ: 97,88 (-0,02) Инвестиции, 16:31 Курс доллара на 24 мая
USD ЦБ: 90,25 (+0,06) Инвестиции, 16:31
Кассация отменила решение о взыскании с экс-главы Бинбанка 284 млрд руб. Общество, 21:12
Обвиняемый в покушении на Фицо заявил, что не хотел убивать премьера Политика, 21:03
Самоделкина и еще три фигуриста сменили российское гражданство Спорт, 20:49
Почему правая фракция Европарламента исключила из своего состава АдГ Политика, 20:45
Цена нефти Brent опустилась ниже $81 впервые с 15 февраля Инвестиции, 20:36
В Wildberries рассказали об итогах визита полиции на склад в Электростали Бизнес, 20:29
В Москве начали испытания первого беспилотного трамвая Город, 20:17
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Мосбиржа запланировала 10 сделок pre-IPO до конца года Инвестиции, 20:16
Эстония заявила, что Россия убрала часть пограничных буев на реке Нарве Политика, 20:13
Суд заочно назначил 8,5 лет лишения свободы экономисту Константину Сонину Общество, 20:10
«Ноль-позиция»: как военный суд рассматривал дело Беркович и Петрийчук Политика, 20:06
Командующего 20-й армией Сухраба Ахмедова сняли с должности Политика, 20:04
В Иране похоронили погибшего при крушении вертолета президента Раиси Политика, 20:03
Власти Польши усилят охрану аэропорта, через который идут поставки ВСУ Политика, 19:46