Ахмедова вывели в распоряжение, по данным Рогова, «ситуация в развитии». Он с декабря 2022-го командовал 20-й армией, участвует в военной операции на Украине

Сухраб Ахмедов (Фото: minecrd / VK)

Командующего 20-й армией Сухраба Ахмедова сняли с должности, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Вывод Ахмедова в распоряжение подтвердил источник РБК, знакомый с кадровым решением.

«Пока Сухраба Султановича только вывели в распоряжение, но информированные источники сообщают, что ситуация в развитии», — написал Рогов в телеграм-канале.

РБК направил запрос в Минобороны.

«Коммерсантъ» пишет, что Ахмедов родился в Грозном в 1974 году. Он выпускник Военной академии им. М.В. Фрунзе в Москве 2005 года. В прошлом командовал 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой и 155-й отдельной бригадой морской пехоты. Командование 20-й армией ему поручили в декабре 2022-го. В конце прошлого года по указу президента Владимира Путина Ахмедов получил воинское звание генерал-лейтенанта.

На сайте Минобороны 20-ю армию называют самым крупным объединением Вооруженных сил России.