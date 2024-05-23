«Единая Россия» ответила на слова вице-спикера Госдумы об угрозах военным

Бывший глава Тывы Кара-оол сообщил об угрозах со стороны «некоторых молодых лиц в пиджаках» участникам спецоперации, которые выдвинулись на праймериз «Единой России». В партии в ответ призвали «не нагнетать»

Шолбан Кара-оол (Фото: пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС)

Заявление экс-главы Тывы, вице-спикера Госдумы и члена высшего совета «Единой России» Шолбана Кара-оола о давлении со стороны «некоторых молодых лиц в пиджаках» на участников спецоперации, которые выдвинулись для участия в предварительном голосовании, не соответствует действительности, заявил «Коммерсанту» заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов.

Кара-оол написал пост об угрозах участникам спецоперации во вторник. «Я бы хотел предостеречь от ошибки некоторых молодых лиц в пиджаках, которые звонят бойцам СВО, угрожая выдать им волчий билет, если они не снимут свои имена с праймериз «Единой России», — подчеркнул политик. Конкретных имен он не привел, однако отметил, что такие попытки воспринимаются военными как попытка обмануть их, а также российского президента.

Спикер Верховного хурала и первый заместитель секретаря ячейки тывинской «Единой России» Кан-оол Даваа подчеркнул в своем телеграм-канале, что нагнетание обстановки вокруг предстоящих выборов недопустимо. «Процедура предварительного голосования на данном этапе исключает какую-либо возможность снятия любого кандидата, даже исключение его из бюллетеня невозможно. Для этого прошли все сроки», — добавил он.

Как отмечает «Коммерсантъ», в Тыве участники военной операции на Украине получили на праймериз 12 из 183 мест, или 6,6%. В числе «кандидатов в кандидаты» значатся шесть военнослужащих 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, расквартированной в Тыве, в том числе командир огнеметного взвода Чалым Чулдум-оол, который в марте 2024 года стал Героем России за уничтожение техники и солдат ВСУ в районе Водяного. Пр

Единый день голосования на выборах в России 2024 года пройдет 8 сентября. В этот день пройдут почти 4 тыс. избирательных кампаний всех уровней и кампаний референдумов в 83 регионах России, уточняла ранее глава ЦИК Элла Памфилова.

В 13 регионах будут выбирать депутатов региональных парламентов. Помимо Тывы это Москва, Брянская, Волгоградская и Тульская области, Татарстан, Республика Алтай, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Марий Эл, Крым, Севастополь и Хабаровский край.

Также на сентябрь запланированы 20 прямых выборов глав российских регионов. Памфилова напомнила, что изначально их было 16.