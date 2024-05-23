 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Между Ростовской областью и Донбассом появится особая зона в 5 км

Ростовский губернатор Голубев установил на границе с ДНР и ЛНР особую 5 км зону
Сюжет
Военная операция на Украине
На границе Ростовской области и республик Донбасса установят систему, аналогичную пограничной зоне, чтобы предотвратить проникновение террористов и экстремистов. Приближаться на 100 метров разрешат только после уведомления ФСБ
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Ростовская область установит особую пятикилометровую зону на административной границе с ДНР и ЛНР. В ней будет действовать особый правовой режим, аналогичный пограничной зоне, сообщил губернатор Василий Голубев. Он подписал соответствующий указ.

В этой зоне можно будет находиться только обладателям документов, удостоверяющих личность. А в стометровой зоне нельзя будет находиться, не предупредив за 12 часов пограничное управление ростовского ФСБ.

«Эта мера позволит создать условия для защиты от проникновения террористов, экстремистов и их пособников, незаконного перемещения оружия, боеприпасов и средств диверсии на территорию региона», — пояснил Голубев.

Общая протяженность границы Ростовской области с ДНР и ЛНР составляет более 600 км.

На ростовской топливной базе произошли взрывы из-за атаки дронов
Политика
Василий Голубев

Двумя месяцами ранее Голубев ограничил число автомобильных пунктов пропуска, через которые можно попасть в Ростовскую область из Донбасса. В частности, ими стали Матвеев Курган, Гуково, Новошахтинск, Нижняя Ореховка, Алексеево-Тузловка. Вне перечисленных в указе автомобильных пунктов пропуска въезд на территорию Ростовской области и выезд с нее запрещен.

Эти меры обуславливаются «необходимостью дополнительного контроля перемещений лиц с территории Донбасса», пояснили в правительстве региона.

Между Ростовской областью и Донбассом появится особая зона в 5 км
Между Ростовской областью и Донбассом появится особая зона в 5 км

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Василий Голубев ДНР ЛНР граница
Материалы по теме
Ростовский губернатор сообщил о взрыве в доме у границы с ЛНР
Политика
В Белгородской области при падении дрона на дом погибла женщина
Политика
В Курской области женщина наступила на взрывное устройство
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 23 мая
EUR ЦБ: 97,9 (-0,4) Инвестиции, 22 мая, 17:18 Курс доллара на 23 мая
USD ЦБ: 90,19 (-0,22) Инвестиции, 22 мая, 17:18
Захарова заявила об отказе Германии признать блокаду Ленинграда геноцидом Политика, 13:35
В Госдуме назвали сроки принятия закона об эскроу-счетах в ИЖС Недвижимость, 13:31
Кадры начала переговоров Путина с королем Бахрейна Политика, 13:30
Акции «Газпрома» упали до минимума с февраля 2022 года Инвестиции, 13:29
Глава Крыма Аксенов рассказал о четырех покушениях на его жизнь Политика, 13:25
Автомобильные перевозки могут подорожать на 20%: что ждет отрасль дальше Pro, 13:23
Путин увидел хорошие тенденции в торговле с Бахрейном Экономика, 13:19
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Мэр Воронежа объявил об отставке Политика, 13:19
На недвижимость и активы замглавы Генштаба наложили арест Политика, 13:17
В сгоревшем хостеле в Истре нашли восьмого погибшего Общество, 13:15
Сын Кадырова стал президентом футбольного клуба «Ахмат» Спорт, 13:12
Между Ростовской областью и Донбассом появится особая зона в 5 км Политика, 13:12
Минобороны сообщило о взятии Андреевки Политика, 13:07
Спецслужбы стран ШОС в 2023 году предотвратили 181 теракт Политика, 13:04