Между Ростовской областью и Донбассом появится особая зона в 5 км
Ростовская область установит особую пятикилометровую зону на административной границе с ДНР и ЛНР. В ней будет действовать особый правовой режим, аналогичный пограничной зоне, сообщил губернатор Василий Голубев. Он подписал соответствующий указ.
В этой зоне можно будет находиться только обладателям документов, удостоверяющих личность. А в стометровой зоне нельзя будет находиться, не предупредив за 12 часов пограничное управление ростовского ФСБ.
«Эта мера позволит создать условия для защиты от проникновения террористов, экстремистов и их пособников, незаконного перемещения оружия, боеприпасов и средств диверсии на территорию региона», — пояснил Голубев.
Общая протяженность границы Ростовской области с ДНР и ЛНР составляет более 600 км.
Двумя месяцами ранее Голубев ограничил число автомобильных пунктов пропуска, через которые можно попасть в Ростовскую область из Донбасса. В частности, ими стали Матвеев Курган, Гуково, Новошахтинск, Нижняя Ореховка, Алексеево-Тузловка. Вне перечисленных в указе автомобильных пунктов пропуска въезд на территорию Ростовской области и выезд с нее запрещен.
Эти меры обуславливаются «необходимостью дополнительного контроля перемещений лиц с территории Донбасса», пояснили в правительстве региона.
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