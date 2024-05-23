Ростовский губернатор Голубев установил на границе с ДНР и ЛНР особую 5 км зону

Между Ростовской областью и Донбассом появится особая зона в 5 км

На границе Ростовской области и республик Донбасса установят систему, аналогичную пограничной зоне, чтобы предотвратить проникновение террористов и экстремистов. Приближаться на 100 метров разрешат только после уведомления ФСБ

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Ростовская область установит особую пятикилометровую зону на административной границе с ДНР и ЛНР. В ней будет действовать особый правовой режим, аналогичный пограничной зоне, сообщил губернатор Василий Голубев. Он подписал соответствующий указ.

В этой зоне можно будет находиться только обладателям документов, удостоверяющих личность. А в стометровой зоне нельзя будет находиться, не предупредив за 12 часов пограничное управление ростовского ФСБ.

«Эта мера позволит создать условия для защиты от проникновения террористов, экстремистов и их пособников, незаконного перемещения оружия, боеприпасов и средств диверсии на территорию региона», — пояснил Голубев.

Общая протяженность границы Ростовской области с ДНР и ЛНР составляет более 600 км.

Двумя месяцами ранее Голубев ограничил число автомобильных пунктов пропуска, через которые можно попасть в Ростовскую область из Донбасса. В частности, ими стали Матвеев Курган, Гуково, Новошахтинск, Нижняя Ореховка, Алексеево-Тузловка. Вне перечисленных в указе автомобильных пунктов пропуска въезд на территорию Ростовской области и выезд с нее запрещен.

Эти меры обуславливаются «необходимостью дополнительного контроля перемещений лиц с территории Донбасса», пояснили в правительстве региона.