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Политика ,  
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Байден предложит статус основного союзника вне НАТО африканской стране

Politico: Байден предложит Кении статус основного союзника США вне НАТО
На фоне решения Кении отправить 1 тыс. полицейских для подавления «бандитского насилия» на Гаити Байден решил предоставить стране статус основного союзника вне НАТО. Это может стать первая страна к югу от Сахары с таким статусом
Джо Байден и Уильям Самои арап&nbsp;Руто
Джо Байден и Уильям Самои арап Руто (Фото: Leah Millis / Reuters)

Президент США Джо Байден намерен предоставить Кении статус основного союзника вне НАТО во время государственного визита лидера африканской страны Уильяма Самои Арап Руто, рассказали источники Politico и Reuters.

Как отмечает Politico, этот по большей части символический шаг произойдет прямо перед тем, как Кения отправит 1 тыс. полицейских для подавления «бандитского насилия» на Гаити.

Сегодня «основными союзниками США вне НАТО» являются 18 стран, включая Израиль, Египет, Аргентину, Пакистан, Южную Корею, Японию и Тайвань. Кения может стать первой страной к югу от Сахары с этим статусом. Он позволит стране в том числе получать ограниченные виды вооружения из США и участвовать в более тесном военном сотрудничестве.

Кроме того, новый статус свидетельствует об улучшении отношений между двумя странами и способен расширить влияние Вашингтона в Восточной Африке. Так, углубление связей между Вашингтоном и Найроби происходит на фоне беспокойства администрации Байдена по поводу растущего влияния Китая на африканском континенте, а также связей России с Кенией, пишет Politico.

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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Кения — страна в Восточной Африке, граничащая с Эфиопией на севере, Сомали на востоке, Танзанией на юго-западе, Угандой на западе и Южным Суданом на северо-западе. Площадь Кении составляет 582 650 кв. км, она также имеет выход к Индийскому океану. Население страны — порядка 50 млн человек, основные источники дохода — туризм и экспорт кофе. В Кении расположена американская военная база. Заявленной целью нахождения там военных является борьба с исламистским движением «Аш-Шабаб» (запрещенная в России террористическая организация), базирующимся в соседнем Сомали.

В 2023 году в Кению впервые за 13 лет прибыл глава МИДа Сергей Лавров. В Найроби он провел переговоры с президентом страны и министром иностранных дел. Обсуждалось совместное развитие, например, энергетики, телекоммуникаций, туризма и образования. В январе этого года представитель государственной палаты Кении Хусейн Мохамед рассказал о соглашении с Москвой по поводу предоставления 10 тыс. рабочих мест для кенийцев в России.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Джо Байден США союзники НАТО Кения Африка
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