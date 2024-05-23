Байден предложит статус основного союзника вне НАТО африканской стране
Президент США Джо Байден намерен предоставить Кении статус основного союзника вне НАТО во время государственного визита лидера африканской страны Уильяма Самои Арап Руто, рассказали источники Politico и Reuters.
Как отмечает Politico, этот по большей части символический шаг произойдет прямо перед тем, как Кения отправит 1 тыс. полицейских для подавления «бандитского насилия» на Гаити.
Сегодня «основными союзниками США вне НАТО» являются 18 стран, включая Израиль, Египет, Аргентину, Пакистан, Южную Корею, Японию и Тайвань. Кения может стать первой страной к югу от Сахары с этим статусом. Он позволит стране в том числе получать ограниченные виды вооружения из США и участвовать в более тесном военном сотрудничестве.
Кроме того, новый статус свидетельствует об улучшении отношений между двумя странами и способен расширить влияние Вашингтона в Восточной Африке. Так, углубление связей между Вашингтоном и Найроби происходит на фоне беспокойства администрации Байдена по поводу растущего влияния Китая на африканском континенте, а также связей России с Кенией, пишет Politico.
Кения — страна в Восточной Африке, граничащая с Эфиопией на севере, Сомали на востоке, Танзанией на юго-западе, Угандой на западе и Южным Суданом на северо-западе. Площадь Кении составляет 582 650 кв. км, она также имеет выход к Индийскому океану. Население страны — порядка 50 млн человек, основные источники дохода — туризм и экспорт кофе. В Кении расположена американская военная база. Заявленной целью нахождения там военных является борьба с исламистским движением «Аш-Шабаб» (запрещенная в России террористическая организация), базирующимся в соседнем Сомали.
В 2023 году в Кению впервые за 13 лет прибыл глава МИДа Сергей Лавров. В Найроби он провел переговоры с президентом страны и министром иностранных дел. Обсуждалось совместное развитие, например, энергетики, телекоммуникаций, туризма и образования. В январе этого года представитель государственной палаты Кении Хусейн Мохамед рассказал о соглашении с Москвой по поводу предоставления 10 тыс. рабочих мест для кенийцев в России.
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