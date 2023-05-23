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Курскую полицию и Росгвардию вооружили ружьями против дронов

Губернатор Старовойт: курскую полицию и Росгвардию вооружили ружьями против дронов
Губернатор призвал курян соблюдать запрет на запуск БПЛА и отметил, что в областном центре и регионе действуют отряды реагирования со средствами борьбы с такими устройствами. Запрет отменят со снятием среднего режима реагирования
Фото: gubernator_46 / Telegram
Фото: gubernator_46 / Telegram

В Курске и области круглосуточно работают оперативные группы из числа сотрудников МВД и Росгвардии, вооруженные противдроновыми ружьями и средствами радиоэлектронной борьбы, заявил курский губернатор Роман Старовойт.

«Еще раз призываю всех курян соблюдать введенный запрет. Это важно для обеспечения нашей общей безопасности!» — написал губернатор.

Старовойт отметил, что в регионе начал действовать запрет на использование дронов. Он запретил запускать дроны четыре дня назад, 19 мая, «из-за непрекращающихся провокаций с сопредельной территории». Запрет будет действовать до отмены режима среднего уровня реагирования, сказал губернатор.

Власти Курской области ранее также принимали меры против беспилотников, в прошлом июле они посоветовали местным жителям не запускать устройства в бытовых целях, «учитывая текущую ситуацию». «Сегодня у наших силовых ведомств есть достаточно технических средств по принудительной посадке этих дронов либо организации помех их работе, что приводит к поломкам», — предупредил тогда Старовойт. Губернатор обратился с рекомендацией к родителям, пояснив, что беспилотники продаются в том числе в магазине игрушек.


 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Курская область Роман Старовойт Росгвардия МВД
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