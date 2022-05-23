В Минздраве заявили о проблемах с закупкой медизделий

По словам директора департамента организации медпомощи и санаторно-курортного дела Екатерины Каракулиной, ряд регионов, несмотря на наличие средств, до сих пор не объявили конкурс на закупку

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В России наблюдаются сложности с закупкой медицинских изделий, заявила директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава Екатерина Каракулина в ходе круглого стола на тему «Совершенствование законодательства Российской Федерации по вопросам оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в Совете Федерации.

«У нас существуют сложности сегодня в закупке медицинских изделий, мы это прекрасно знаем», — сказала представитель Минздрава (цитата по ТАСС).

Каракулина также рассказала, что в ряде случаев «конкурсы не состоялись», связав это с «особенностями сегодня поставок в РФ ряда медицинских изделий». «Хотя мы понимаем, что у нас сегодня федеральным проектом предусмотрен приоритет отечественного производителя», — отметила она.

По данным представителя Минздрава на 13 мая, 63 российских региона заключили контракты более чем на 2,6 тыс. единиц медицинского оборудования, девять проводят конкурсные процедуры закупок. При этом «ряд субъектов», несмотря на наличие средств, до сих пор не объявили конкурсы, указала она.

Чтобы избежать дефицита препаратов и перебоев с их поставками, в середине апреля правительство упростило процедуру регистрации отдельных лекарств до конца 2023 года. Ее срок сократится на 30 дней.

Кроме того, власти разрешили до конца текущего года продавать в России вновь зарегистрированные зарубежные препараты в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке (до сих пор можно было только в российской), а незарегистрированные — после выдачи временного разрешения.

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В середине марта министр здравоохранения Михаил Мурашко заверял, что ситуация с производством и поставками препаратов в Россию стабильная. «Объемы производства и поставок лекарств и фармсубстанций, включая импортные, в этом году значительно опережают показатели прошлого года», — утверждал он. Нехватку лекарств исключали и в Росздравнадзоре.