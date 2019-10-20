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На корабль ВМС США начали устанавливать первый боевой лазер
Новое оружие предназначено для уничтожения небольших судов и беспилотных летательных аппаратов
Фото: Gemunu Amarasinghe / AP

Боевой лазер, созданный в компании Northrop Grumman доставлен в Сан-Диего, где его вскоре будут устанавливать на десантный корабль USS Portland (LPD-27), сообщает издание The Drive. Лазер, мощность луча которого по словам создателей, достигает 150 кВт, станет первым подобным устройством на кораблях ВМС США.

Корпорация Northrop Grumman, которая специализируется на аэрокосмических и военных технологиях, выиграла контракт на производство боевого лазера, еще в 2015 году. В 2018 году, когда USS Portland вводили в строй, уже было известно, что первый опытный образец установят именно на этом корабле.

По замыслу создателей с помощью лазера можно будет поражать небольшие суда, а также беспилотные аппараты.

Northrop Grumman, созданная в 1994 году после слияния компаний Northrop и Grumman за свою историю разработала в том числе бомбардировщик B-2, беспилотник RQ-5 Hunter, разведывательный самолет E-8C, а также различные радары.

Как ранее сообщало издание We Are the Mighty, в США ведутся и другие разработки военных лазеров. В частности, речь идет о планах установить подобное оружие на вертолет H-60.

Автор: Артем Филипенок
Теги: лазер, ВМС США
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