Захарова назвала ответ России на случай размещения РЛС США в Норвегии

После того, как американская радиолокационная станция будет достроена на норвежском острове Вардё в Баренцевом море в 50 км от России, Москва пойдет на ответные шаги, сообщила официальный представитель МИД

Россия пойдет на ответные меры после размещения американской радиолокационной станции (РЛС) в норвежском Вардё неподалеку от российской границы. Об этом заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает «РИА Новости».

По ее словам, строящаяся на острове Вардё в Баренцевом море станция Globus II расположена всего в 50 км от границы с Россией, ее будет обслуживать военная разведка Норвегии.

«В общем-то ни для кого не секрет, что получаемая информация передается непосредственно в США... Мы этот вопрос ставили регулярно перед норвежской стороной, норвежские официальные лица уходят от разъяснений, в каких целях будет использована модернизированная станция», — заметила Захарова.

Она подчеркнула, что у Москвы есть все основания полагать, что станция будет вести слежку именно за Россией.

«Мне кажется, очевидно, что военные приготовления вблизи российских границ, будь то российская граница или другая граница, подобные приготовления не могут быть проигнорированы нашей страной, как и любой другой страной», — заключила она.