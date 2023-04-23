Умер депутат-единоросс Джашарбек Узденов

«Единая Россия»: депутат Госдумы Джашарбек Узденов умер в возрасте 56 лет

Джашарбек Узденов (Фото: duma.gov.ru)

Умер депутат Госдумы от «Единой России», бывший министр природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесии Джашарбек Узденов, сообщил руководитель фракции «Единая Россия» в нижней палате парламента Владимир Васильев.

«Тяжелый день. Смерть вырвала из наших рядов еще одного товарища», — сказал он.

По его словам, Узденов скончался «после тяжелой и продолжительной болезни». Он «долго боролся, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее», отметил Васильев.

Парламентарий назвал коллегу «чутким, внимательным, волевым, всегда готовым прийти на помощь».

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Наша скорбь вместе с вами», — добавил единоросс.

Материал дополняется

