FT сообщила о сложностях при закупках вооружений для Польши

В 2023 году Польша рассчитывает довести военные расходы до 4% ВВП, что в два раза больше целевого показателя НАТО. Как пишет FT, эксперты сомневаются в этом решении

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Польша может столкнуться с трудностями при финансировании закупок рекордного количества вооружений, о которых власти объявили на фоне военных действий на Украине, пишет Financial Times со ссылкой на экспертов.

Среди стран — членов НАТО Польша находится на третьем месте (после Греции и США) по доле расходов на оборону по отношению к объему валового внутреннего продукта. В этом году Варшава рассчитывает довести расходы на оборону до 4% от ВВП, что в два раза превышает целевой показатель Североатлантического альянса (в 2022 году Польша потратила 2,42%). В абсолютном выражении Варшава намерена потратить намного меньше, чем США или Великобритания. Тем не менее, решение польских властей вызывает вопросы, в том числе о том, будут ли расходы на оборону увеличены за счет снижения финансирования других областей, отмечает FT.

Как передавало Польское радио, в 2023 году оборонный бюджет составит €21 млрд. Представитель правительства Петр Мюллер отмечал, что по сравнению с 2015-м расходы на оборону вырастут на 160%. При этом он заверял, что отдельные направления функционирования страны не пострадают, например, расходы на здравоохранение вырастут на 107%, на культуру — на 110%, на образование — на 60%.

Издание напоминает, что в феврале власти США одобрили продажу Польше оружия и боеприпасов, в том числе реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS на сумму $10 млрд. Вашингтон также поставляет Варшаве истребители F-35, вертолеты Apache, танки Abrams и ЗРК Patriot. Помимо этого в прошлом году Польша заключила контракт с Южной Кореей на $5,8 млрд на поставку танков и гаубиц. По словам генерал-майора в отставке Богуслава Пацека, который сейчас преподает международные отношения в Краковском университете, «проблема заключается не в получении HIMARS, а в приобретении такого огромного их количества».

Бывший командующий сухопутными силами Польши и экс-замминистра обороны страны генерал Вальдемар Скшипчак считает, что военные расходы Варшавы «все больше зависят от выборов» (осенью в стране пройдут парламентские выборы). «У нас более 8 млн пожилых людей, которым нужно чувствовать себя в безопасности, они могут решить, кто победит. Правительство сейчас не думает о будущих поколениях, которым придется платить по счетам», — считает Скшипчак.

FT отмечает, что Польша, как и другие страны, не раскрывает условий военных контрактов. Закупки не учитываются в бюджете и покрываются за счет специального фонда.

Ранее в апреле польский премьер Матеуш Моравецкий во время визита в США заявил, что Польша хочет разместить на территории страны заводы, которые «будут обслуживать и ремонтировать танки Abrams в Европе». Власти уверены, что развитие оборонной промышленности простимулирует экономику Польши, а также поспособствует осуществлению плана по увеличению численности польской армии в два раза — до 300 тыс. человек, пишет FT.

Власти Польши распорядились повысить уровень готовности отдельных подразделений польской армии в феврале 2022 года, вскоре после начала военных действий на Украине. С тех пор несколько стран передали Варшаве вооружения, например, США и Британия. В марте текущего года власти решили разместить HIMARS в Ольштыне, расположенном недалеко от границы с Калининградской областью.