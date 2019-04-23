Назарбаев сообщил о трехлетней подготовке к уходу с поста президента

К уходу с поста президента Назарбаев готовился более трех лет. Это решение было осознанным, рассказал он на съезде правящей партии

Нурсултан Назарбаев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

На съезде правящей партии Казахстана экс-президент страны Нурсултан Назарбаев рассказал, как ему далось решение сложить полномочия. Слова политика приводит Tengrinews.

По словам Назарбаева, этот шаг он обдумывал более трех лет. «Когда я говорю, что принял осознанное решение, это действительно так. Такие решения не принимаются за один день или за один месяц. Я готовился несколько лет. Если секрет открыть, больше трех лет», — рассказал экс-президент страны.

Все это время казахстанский лидер искал преемника на свой пост. «Все смотрел по сторонам, рассуждал о будущем, о прошлом. Смотрел на кадры, воспитывал все эти годы и на каждого возлагал свои надежды. И вот пришел, выбрал. И этот выбор правильный. Давайте изберем Токаева президентом и будем его поддерживать», — сказал он.

23 апреля на съезде правящей партии Казахстана «Нур Отан» Назарбаев предложил сопартийцам поддержать действующего президента страны Касым-Жомарта Токаева на внеочередных выборах главы государства, которые состоятся 9 июня.