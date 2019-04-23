СМИ сообщили о прибытии во Владивосток сотрудников спецслужб КНДР

Во Владивосток прибыл самолет из КНДР, на котором предположительно прибыли сотрудники спецслужб. Один из них успел в аэропорту вступить в конфликт с журналистом из Южной Кореи

Фото: Ahn Young-joon / AP

Самолет из Пхеньяна, которого изначального не было в расписании, прибыл в международный аэропорт Владивостока в 11 часов по местному времени, сообщает южнокорейский телеканал KBS. По его информации, специальный рейс приурочен к грядущей встрече Ким Чен Ына и Владимира Путина, которая должна пройти в столице Приморского края.

По информации KBS, на самолете прибыли сотрудники службы протокола лидера Северной Кореи, а также представители его охраны.

Агентство «РИА Новости» сообщает, что у некоторых пассажиров из КНДР возникли проблемы в аэропорту с сотрудниками южнокорейской телекомпании. Когда журналист попытался задать вопрос прибывшим из Пхеньяна, то один из них сначала стукнул по камере, а затем погнался за репортером.

Ранее источники РБК и газеты «Коммерсантъ» сообщали, что переговоры запланированы на 25 апреля и пройдут во Владивостоке на острове Русский. Отмечалось, что после встречи с Путиным Ким Чен Ын намерен остаться в столице Приморья еще на день для участия в культурной программе.

Источники «Коммерсанта» сообщали, что делегация Ким Чен Ына, состоящая из 230 человек, планирует прибыть в Россию на бронированном поезде, который для путешествия по России использовал отец лидера КНДР — Ким Чен Ир. На поезд также планируется погрузить лимузин главы Северной Кореи. Как отмечали собеседники газеты, для выезда автомобиля пришлось на 20 см углубить въезд в ворота вокзала Владивостока.