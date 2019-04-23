Эксперты назвали основные сценарии выборов в Госдуму-2021

Ближайший исторический аналог — президентские выборы 2004 года с выдвижением Олега Малышкина от ЛДПР и Николая Харитонова от КПРФ.

Но и у такого сценария есть свои слабости: для его реализации потребуется много времени на раскрутку новых лидеров и серьезное администрирование партийных изменений. В итоге есть риск снизить эффект от реформ политического ландшафта.

Сценарий «вторую партию нам все-таки прокормить» предполагает выдвижение на выборах нескольких лояльных власти партсписков. Сильные стороны этой модели: частичная демобилизация протестного электората, появление новых ниш для лояльных кандидатов и снижение интенсивности борьбы внутри партии власти.

Исторические аналоги: выборы в Думу-1995 с блоками «Наш дом Россия» + «Блок Рыбкина» и выборы в Думу 2011 года по квотам ОНФ внутри «Единой России», а также создание «левой ноги власти» «Справедливой России» в середине 2000-х годов.

Но отрицательные стороны подобной модели — неудачные прошлые примеры и вероятность радикализации межпартийных споров.

За сценарием «нерушимый блок беспартийных» стоит переход на избрание Думы исключительно по одномандатным округам. Сильная сторона мажоритарной системы: дезориентация протестного электората, эксплуатация усталости беспартийного большинства от малопродуктивной работы партий и появление у таких выборов многих интересантов внутри элиты.

Исторический аналог — выборы в Верховные советы СССР и РСФСР (без партийных списков).

Обратная сторона мажоритарных выборов: низкая подконтрольность одномандатников, рост внутриэлитной конкуренции за лоббистские фракции в Госдуме, отказ от партий как инструмента для обеспечения центростремительных тенденций в политике.

Под последним пунктом подразумевается то, что партии на сегодня пусть мягкий, но все же инструмент по ограничению тенденции к регионализации в политике, прокомментировал РБК президент «Петербургской политики» Михаил Виноградов. Центральное руководство партий способно транслировать сигналы от регионов федеральным властям, а вот Дума из одних одномандатников будет более «конфедеративна».

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Какой вариант более реалистичен

Реализация второго сценария со сменой лиц в партиях в контексте возраста их лидеров, а не с точки зрения конечных целей и снижения рисков власти наиболее вероятна, по мнению Михаила Виноградова. Первый (инерционный) и четвертый (одномандатная Дума) сценарии подкупают простотой, отметил он, поскольку в первом ничего менять не надо, а к четвертому менее готова оппозиция.

Из-за 15-летнего застоя в политике и консенсуса в элитах выборы пройдут по инерционному сценарию, полагает политолог Николай Миронов. По его мнению, высшая элита страны поделила национальные доходы и активы, минимизировала конфликты в своей среде и готовится к передаче наследства детям, поэтому в экспериментах с реформами не заинтересована. А власти в период президентского «транзита» нужна спокойная и управляемая Дума с проверенными людьми.

«Скорее всего, будут сохранены действующие лидеры партий, ставка может быть сделана на усиление роли одномандатников, но без отмены партийной составляющей, — предположил Миронов. — Вероятно, будут усилены административные фильтры на входе в кампанию. С системными партиями постараются максимально выгодно договориться».

Внедрение двухпартийной системы политолог считает маловероятным из-за риска раскола элит. Хотя он допустил, что в случае провала «Единой России» на выборах 2019–2020 годов власти могут пойти на отдельные​ реформы вроде введения партийного правительства.

По мнению политолога Александра Пожалова, анализировать тот или иной сценарий сложно в отрыве от контекста. Во-первых, есть вероятность изменения роли Госдумы (расширение парламентского контроля за исполнительной властью и роста влияния на назначения министров). Другие факторы: возможная смена ролей вневыборных коллегиальных органов власти (например, Госсовета или Совбеза) на фоне снижения роли парламента; перспективы укрупнения субъектов в условиях сокращения бюджетных ресурсов; электоральная динамика «Единой России» на следующих выборах; способность внешних губернаторов-технократов обеспечить управляемость социально-политических процессов в своих регионах, контролировать ход избирательных кампаний; готовность властей к проведению реальных институциональных изменений партийно-избирательной системы.

Более предметно говорить о сценариях выборов в Думу можно будет в 2020 году, то есть после единого дня голосования в 2019-м и подведения первых итогов по реализации нацпроектов президента, заключил Александр Пожалов.​

Вероятность реализации того или иного сценария зависит от грядущих преобразований в парламентских партиях, поскольку «Единая Россия» пытается осуществить ребрендинг, а КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР стоят на пороге смены лидера, уверен политконсультант Дмитрий Фетисов. Кроме того, сценарии выборов в Думу связаны с развитием социально-экономической ситуации. «Если национальные проекты не дадут ощутимых результатов и не вернут доверия к органам власти, то поведение электората, не видящего политической силы для отстаивания своих интересов, может стать абсолютно непредсказуемым», — предупредил он.