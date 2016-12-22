СМИ узнали о рассмотрении на пост бизнес-омбудсмена Москвы внука Зюганова

Такое предложение, как рассказал «Коммерсанту» сам Леонид Зюганов, он действительно получал, однако, по его словам, каких-либо «серьезных договоренностей» пока нет. В настоящий момент он занимает должность депутата Мосгордумы

Столичные власти обсуждают возможность назначения на пост московского бизнес-омбудсмена внука лидера КПРФ Геннадия Зюганова Леонида. Об этом газете «Коммерсантъ» ​рассказал источник, близкий к столичному парламенту.

В настоящий момент Леонид Зюганов, как напоминает издание, является депутатом Мосгордумы (избрался в 2014 году на пять лет). В настоящий момент, как сообщил газете сам парламентарий, «пока четкой уверенности» в том, что он в очередной раз будет участвовать в выборах в московский парламент (они состоятся в 2019 году), у него нет. В этот же период, как указывает «Коммерсантъ», в столице должна произойти и плановая ротация бизнес-омбудсмена.

Предложение занять пост уполномоченного по правам предпринимателей в Москве, по словам Леонида Зюганова, он, действительно, получал. Однако сейчас, как подчеркнул собеседник издания, у него и московских властей «нет никаких серьезных договоренностей» по этому вопросу.

Подобное предложение, по мнению коммуниста, было связано с тем, что он возглавляет комиссию по науке и промышленности в Мосгордуме. «Все проблемы малого и среднего бизнеса находятся в моей компетенции», — уточнил он, добавив, что «обсуждение происходило с коллегами из Мосгордумы в порядке здоровой дискуссии». «Пока об этом [назначении на должность бизнес-омбудсмена] говорить рано», — добавил депутат, заметив, что сначала для этого, по его мнению, «нужно провести своего мэра». Собственного кандидата на пост градоначальника у КПРФ пока нет.

Именно он, согласно городскому законодательству, «по согласованию» назначает местного уполномоченного по правам предпринимателей. Этот пост бизнес-омбудсмен занимает в течение пяти лет, а затем происходит плановая ротация. Среди требований к кандидату — возраст старше 30 лет. Этот ценз Леонид Зюганов, как замечает газета, преодолеет уже в июне 2018 года.

В настоящий момент столичным уполномоченным по правам предпринимателей является Михаил Вышегородцев. Прежде он координировал вопросы поддержки предпринимательства в Мосгордуме и правительстве Москвы, а также занимал должность главы московского отделения «Гражданской платформы» Михаила Прохорова. Именно этой партии мэр столицы Сергей Собянин в 2013 году предложил выдвинуть на должность московского бизнес-омбудсмена своего кандидата, отмечая, что «с удовольствием» будет сотрудничать с «Гражданской платформой», которая «пользуется определенной популярностью, особенно среди бизнеса и предпринимателей». В этом же году был принят столичный закон об уполномоченном по правам предпринимателей. Согласно этому документу, уполномоченный «не может руководствоваться решениями политической партии или иного общественного объединения, членом которого он состоит».

На звонок «Коммерсанта» Вышегородцев, как замечает издание, не ответил.

Однако информацию о его скорой отставке прокомментировал федеральный бизнес-омбудсмен Борис Титов. «Мы будем за то, чтобы на этом посту [московского уполномоченного по правам предпринимателей] была какая-та новая кандидатура», — заметил он, добавив, что, кто это будет, он пока не знает. «Но у нас достаточно большой список людей. Конечно, хотелось бы, чтобы это был предприниматель, не политическая фигура», — сказал Титов в беседе с изданием, заметив, что Вышегородцев, по его мнению, «был политической фигурой: он был предложен Прохоровым и «Гражданской платформой».

«Но мы тогда только начинали нашу деятельность как институт, согласились с этим, второй раз соглашаться не будем», — заверил российский бизнес-омбудсмен. В случае, если на эту должность будет предложен Леонид Зюганов, по его мнению, это станет «больше политическим разменом». Однако о таких кандидатах, как подчеркнул Титов, он пока не слышал.