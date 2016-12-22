В администрации президента рекомендовали заменить главу Хакасии

Глава Хакасии Виктор Зимин может уйти в отставку. Его уход обсуждается в Кремле, причина — низкие рейтинги главы региона, утверждают источники РБК

Виктор Зимин (в центре) (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

​Глава Хакасии Виктор Зимин может покинуть свой пост, рассказал РБК источник, близкий к администрации президента, и подтвердили два других — близкий к Кремлю и близкий к властям региона.

С инициативой отставки Зимина выступает внутриполитический блок администрации президента, сказал один из собеседников РБК, близких к Кремлю. Внутриполитический блок действительно выступает за отставку Зимина, «но указ (президента) еще не подписан», добавил источник, близкий к властям Хакасии.

Информацию о том, что Владимир Путин пока не принял окончательного решения, подтверждает собеседник, близкий к администрации президента. Покинуть свой пост губернатор может после инаугурации президента, которая назначена на 7 мая, поясняет один из близких к Кремлю собеседников РБК.

РБК направил запрос в пресс-службу главы Хакасии.

Низкие рейтинги

За работу внутриполитического блока Кремля отвечает первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. В числе прочего внутриполитический блок Кремля курирует губернаторский корпус, представляя свои рекомендации по отставкам и назначениям глав субъектов.

Внутриполитический блок регулярно готовит информацию для Владимира Путина о положении дел в регионах. Работу их глав оценивают по нескольким критериям — экономическому состоянию региона, электоральным рейтингам, уровню внутриэлитных конфликтов, коррупционной составляющей, ранее рассказывал источник РБК в Кремле. На основании всех данных и принимается решение о заменах.

Причина возможного ухода главы Хакасии — его низкая поддержка среди населения республики, рассказывают оба источника, близких к Кремлю.

По мнению главы холдинга «Петербургская политика» Михаила Виноградова, слабые позиции губернатора Зимина, в частности, связаны с арестами высокопоставленных чиновников в администрации региона.

Свою роль мог сыграть громкий коррупционный скандал, связанный с главой администрации правительства Хакасии Владимиром Бызовым, поясняет один из собеседников РБК. Бызов стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве и взятке в сфере закупок медицинского оборудования и лекарственных препаратов в 2015–2016 годах. В январе 2017 года он был уволен.

В прошлом году Хакасия, один из самых закредитованных российских регионов, стала одним из первых регионов, публично заявивших о проблемах в бюджете. На прошлой неделе агентство Fitch отозвало все кредитные рейтинги республики. В октябре 2017 года Верховный совет Хакасии попросил премьер-министра Дмитрия Медведева оказать финансовую помощь в размере 28,2 млрд руб. «в связи с потерями доходной части бюджета вследствие негативных тенденций в экономике прошлых лет». По данным Минфина и Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) на 1 января 2018 года, отношение долга Хакасии к ее налоговым и неналоговым доходам за прошлый год составило 136,4% (больше только у Мордовии — 225,7%).

Креатура Шойгу

Зимин — креатура министра обороны Сергея Шойгу, именно он в свое время рекомендовал Зимина на должность главы Хакасии, рассказывает источник, близкий к администрации президента. Шойгу любит отдыхать в республике, добавляет он.

Мнение министра обороны будет учитываться при принятии решения о дальнейшей судьбе Зимина — таковы неписаные правила игры, говорит собеседник РБК.

Серьезные интересы в республике у Олега Дерипаски, отмечает еще один источник, близкий к администрации президента. В Хакасии находятся такие предприятия UC Rusal, как Хакасский и Саяногорский алюминиевые заводы, которые входят в число крупнейших налогоплательщиков региона. «Но Дерипаске с учетом санкций сейчас точно не до того, чтобы включаться в процессы, связанные со сменой главы республики», — констатирует собеседник РБК.

Если бы федеральный центр допустил Зимина на третий срок, то он бы выиграл выборы, считает политолог Виталий Иванов. В случае принятия решения о его отставке Кремлю следует подыскать для республики опытного управленца с крепкими нервами, полагает он. Ведь ввиду ожидаемого сокращения производства и персонала на предприятиях UC Rusal придется осуществлять целый комплекс антикризисных мер, поясняет эксперт. «Для Зимина отставка может стать облегчением, в то время как его сменщику можно будет только посочувствовать», — констатирует Иванов.

Зимин возглавил Хакасию в 2008 году, в 2013-м избрался на второй срок, получив 63,41% голосов. В этом году у Зимина истекают полномочия.

При этом, как ранее писал ​РБК, администрация президента не планирует новой волны массовых отставок в губернаторском корпусе. Как говорили РБК несколько близких к Кремлю источников, перед сентябрьским единым днем голосования речь может идти лишь о точечных заменах. Смена губернаторов, уточняли они, может произойти в тех регионах, где в этом году истекают их полномочия; в отставку также могут отправить кого-либо из «возрастных» региональных руководителей и тех, кто сам хочет уйти.

Единый день голосования пройдет в России 9 сентября. На этот день уже запланированы дополнительные выборы четырех депутатов Госдумы, выборы глав 21 региона и выборы в 17 заксобраний.