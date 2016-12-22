Один из самых закредитованных регионов России лишился рейтинга Fitch

Fitch отозвало все кредитные рейтинги у Хакасии, которая является одним из самых закредитованных регионов России. Власти республики заключили контракт на присвоение рейтинга с российским АКРА, но и здесь возникли проблемы

Фото: Александр Колбасов / ТАСС

Агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги Республики Хакасия, говорится в пресс-релизе, поступившем в РБК. Были отозваны долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте, которые находились на спекулятивном («мусорном») уровне B+ (означает наличие кредитных рисков) со «стабильным» прогнозом. В Fitch пояснили, что решение об отзыве рейтингов было принято «по коммерческим причинам».

«Поскольку Fitch не имеет достаточной информации для поддержания рейтингов, агентство отозвало рейтинги республики без подтверждения и более не рейтингует данного эмитента и не проводит по нему анализ», — отмечается в пресс​-релизе.

Как объяснил РБК старший директор Fitch Владимир Редькин, регион сам отказался продлевать контракт с агентством, а значит, и предоставлять материалы, необходимые для присвоения рейтингов. «Окончание контракта — стандартная причина для отзыва рейтинга. Мы даже не смогли его обновить, поэтому просто отзываем», — сказал он. Агентство также отозвало краткосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте B и рейтинг приоритетного необеспеченного долга Республики Хакасии В+.

Давние проблемы

В прошлом году Хакасия стала одним из первых регионов, публично заявивших о проблемах в бюджете. В октябре 2017 года Верховный совет Хакасии попросил премьер-министра Дмитрия Медведева оказать финансовую помощь в размере 28,2 млрд руб. «в связи с потерями доходной части бюджета вследствие негативных тенденций в экономике прошлых лет». По данным Минфина и АКРА на 1 января, соотношение долга Хакасии к его налоговым и неналоговым доходам за прошлый год составило 136,4%. Больше только у Мордовии — 225,7%. Третье место среди проблемных регионов занимает Костромская область (135%).

С 2018 года Минфин впервые в новейшей истории начал использовать казначейское сопровождение для регионов, чей общий объем долговых обязательств по предоставленным бюджетным кредитам с начала года составил свыше 80% собственных доходов их бюджетов. «Фактически это означает внедрение внешнего управления региональным бюджетом и госдолгом», — отмечало Национальное рейтинговое агентство. Сейчас такое решение уже принято в отношении Хакасии и Костромской области. В структуре долга на 1 января 2018 года на коммерческий долг Хакасии приходилось около 41% госдолга (речь идет об облигациях, банковских кредитов у региона нет), а оставшиеся 59% — бюджетные кредиты и госгарантии.

Российский аналог

По данным сайта госзакупок, Хакасия еще в прошлом году заключила новый контракт на присвоение кредитных рейтингов с Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА). Электронный аукцион был проведен в июле 2017 года, а договор был заключен 1 августа сроком на один год. На оплату услуг агентства из регионального бюджета было выделено 751 тыс. руб. Заключение государственного контракта РБК подтвердили в пресс-службе АКРА.

Формально предоставить рейтинговый анализ и присвоить новый рейтинг агентство должно было через 50 рабочих дней после заключения контракта (20 дней для предоставления республикой необходимых сведений и 30 — на выполнение агентством работ, как следует из текста договора). Этот срок может быть продлен не более чем на десять дней (в случае если исполнитель запросил у региона дополнительные документы или разъяснения). Но по состоянию на 16 апреля 2018 года АКРА не присвоило кредитный рейтинг Хакасии и ее ценным бумагам, сообщили в агентстве. В АКРА уточнили, что это возможно только после получения полной информации, необходимой для проведения «качественного анализа рейтингуемого лица». РБК направил запрос в правительство Хакасии.

«Когда регион впервые получает рейтинг от нового агентства, это может занять больше времени, чем подтверждение существующей рейтинговой оценки», — рассказал научный сотрудник Научно-исследовательского финансового института Иван Никонов.

Сейчас АКРА присваивает рейтинги 34 регионам и городам. Например, Мордовии присвоен рейтинг BB+, а Костромской области — BBB-, у обоих регионов стабильный прогноз. По методологии АКРА это означает, что регионы чувствительны к «воздействию неблагоприятных перемен в коммерческих, финансовых и экономических условиях».