Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,40 60,58 EUR Нал. 77,55 75,05 USD Бирж. 61,17 -0,88 EUR Бирж. 75,72 -0,83 USD ЦБ. 62,28 +0,85 EUR ЦБ. 76,84 +1,09 EUR/USD 1,24 +0,01 BTC/USD Бирж. 8005,90 -330,20 MOEX 2143,67 -1,45% RTS 1085,16 -1,75% Brent 71,57 -1,45% DJIA 24573,04 +0,87% Nasdaq 7156,29 +0,70% FTSE 7198,20 -0,91%
Один из самых закредитованных регионов России лишился рейтинга Fitch
Лента новостей
Власти России подготовились к максимально жестким санкциям США 00:00, Политика Один из самых закредитованных регионов России лишился рейтинга Fitch 00:00, Экономика Лавров счел целью США новыми санкциями наказать сотни тысяч россиян 16 апр, 23:48, Политика Союз биатлонистов Норвегии объявил о недоверии к России 16 апр, 23:48, Спорт Viber сообщил о проблемах со звонками у российских пользователей 16 апр, 23:33, Технологии и медиа Лавров подтвердил планы России по поставкам в Сирию С-300 16 апр, 23:08, Политика Чистка кадров: зачем новый глава Кузбасса уволил вице-губернаторов 16 апр, 22:53, Политика Рубль укрепился на новостях о решении Трампа отложить новые санкций 16 апр, 22:50, Финансы СМИ узнали о планах Франции лишить Асада ордена Почетного легиона 16 апр, 22:31, Общество Попал под раздачу: как из-за Telegram в России блокируют адреса Amazon 16 апр, 22:30, Технологии и медиа Координатор Белого дома по кибербезопасности уйдет в отставку 16 апр, 22:17, Общество СМИ узнали о планах замены посла России в Сирии 16 апр, 22:17, Политика Как лидеры Евросоюза защищали право на военный удар по Сирии 16 апр, 22:05, Политика ЦСКА проиграл второй матч в финальной серии Кубка Гагарина 16 апр, 21:56, Спорт ОЗХО отказалась голосовать за российско-иранский проект по Сирии 16 апр, 21:49, Политика WP сообщила о решении Трампа отложить новые антироссийские санкции 16 апр, 21:37, Политика В Чечне почти 300 тыс. человек остались без электричества 16 апр, 21:25, Общество Председатель правления «Открытия» Задорнов стал кандидатом в набсовет ВТБ 16 апр, 21:24, Финансы Трамп опроверг сообщения о сбитых в Сирии ракетах западной коалиции 16 апр, 21:13, Политика Times узнала о помешавших британцам ударить по Сирии российских подлодках 16 апр, 21:05, Политика Роскомнадзор заблокирует почти 2 млн IP-адресов Amazon из-за Telegram 16 апр, 20:56, Технологии и медиа Минобороны назвало число выпущенных для отражения удара по Сирии ракет 16 апр, 20:31, Политика Минобороны заявило о сбитом в Сирии истребителе из «соседней страны» 16 апр, 20:23, Политика В больнице Солсбери рассказали об улучшении состояния Скрипаля 16 апр, 20:07, Общество Мэй исключила связь между ударами по Сирии и «просьбой Трампа» 16 апр, 20:00, Политика СМИ узнали о причине короткого замыкания в сгоревшем ТЦ «Зимняя вишня» 16 апр, 19:38, Общество Экс-сенатор Магомедов на суде рассказал о «жутко неудачном бизнесе» брата 16 апр, 19:35, Общество Суд оставил под арестом бывшего сенатора Магомеда Магомедова 16 апр, 19:31, Общество
Один из самых закредитованных регионов России лишился рейтинга Fitch
Экономика, 00:00
0
Один из самых закредитованных регионов России лишился рейтинга Fitch
Fitch отозвало все кредитные рейтинги у Хакасии, которая является одним из самых закредитованных регионов России. Власти республики заключили контракт на присвоение рейтинга с российским АКРА, но и здесь возникли проблемы
Фото: Александр Колбасов / ТАСС

Агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги Республики Хакасия, говорится в пресс-релизе, поступившем в РБК. Были отозваны долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте, которые находились на спекулятивном («мусорном») уровне B+ (означает наличие кредитных рисков) со «стабильным» прогнозом. В Fitch пояснили, что решение об отзыве рейтингов было принято «по коммерческим причинам».

«Поскольку Fitch не имеет достаточной информации для поддержания рейтингов, агентство отозвало рейтинги республики без подтверждения и более не рейтингует данного эмитента и не проводит по нему анализ», — отмечается в пресс​-релизе.

Как объяснил РБК старший директор Fitch Владимир Редькин, регион сам отказался продлевать контракт с агентством, а значит, и предоставлять материалы, необходимые для присвоения рейтингов. «Окончание контракта — стандартная причина для отзыва рейтинга. Мы даже не смогли его обновить, поэтому просто отзываем», — сказал он. Агентство также отозвало краткосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте B и рейтинг приоритетного необеспеченного долга Республики Хакасии В+.

Давние проблемы

В прошлом году Хакасия стала одним из первых регионов, публично заявивших о проблемах в бюджете. В октябре 2017 года Верховный совет Хакасии попросил премьер-министра Дмитрия Медведева оказать финансовую помощь в размере 28,2 млрд руб. «в связи с потерями доходной части бюджета вследствие негативных тенденций в экономике прошлых лет». По данным Минфина и АКРА на 1 января, соотношение долга Хакасии к его налоговым и неналоговым доходам за прошлый год составило 136,4%. Больше только у Мордовии — 225,7%. Третье место среди проблемных регионов занимает Костромская область (135%).

С 2018 года Минфин впервые в новейшей истории начал использовать казначейское сопровождение для регионов, чей общий объем долговых обязательств по предоставленным бюджетным кредитам с начала года составил свыше 80% собственных доходов их бюджетов. «Фактически это означает внедрение внешнего управления региональным бюджетом и госдолгом», — отмечало Национальное рейтинговое агентство. Сейчас такое решение уже принято в отношении Хакасии и Костромской области. В структуре долга на 1 января 2018 года на коммерческий долг Хакасии приходилось около 41% госдолга (речь идет об облигациях, банковских кредитов у региона нет), а оставшиеся 59% — бюджетные кредиты и госгарантии.

Российский аналог

По данным сайта госзакупок, Хакасия еще в прошлом году заключила новый контракт на присвоение кредитных рейтингов с Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА). Электронный аукцион был проведен в июле 2017 года, а договор был заключен 1 августа сроком на один год. На оплату услуг агентства из регионального бюджета было выделено 751 тыс. руб. Заключение государственного контракта РБК подтвердили в пресс-службе АКРА.

Формально предоставить рейтинговый анализ и присвоить новый рейтинг агентство должно было через 50 рабочих дней после заключения контракта (20 дней для предоставления республикой необходимых сведений и 30 — на выполнение агентством работ, как следует из текста договора). Этот срок может быть продлен не более чем на десять дней (в случае если исполнитель запросил у региона дополнительные документы или разъяснения). Но по состоянию на 16 апреля 2018 года АКРА не присвоило кредитный рейтинг Хакасии и ее ценным бумагам, сообщили в агентстве. В АКРА уточнили, что это возможно только после получения полной информации, необходимой для проведения «качественного анализа рейтингуемого лица». РБК направил запрос в правительство Хакасии.

«Когда регион впервые получает рейтинг от нового агентства, это может занять больше времени, чем подтверждение существующей рейтинговой оценки», — рассказал научный сотрудник Научно-исследовательского финансового института Иван Никонов.

Сейчас АКРА присваивает рейтинги 34 регионам и городам. Например, Мордовии присвоен рейтинг BB+, а Костромской области — BBB-, у обоих регионов стабильный прогноз. По методологии АКРА это означает, что регионы чувствительны к «воздействию неблагоприятных перемен в коммерческих, финансовых и экономических условиях».

Спасение от долгов

С 1 января 2018 года стартовала семилетняя программа ​реструктуризации бюджетных кредитов регионов, на которую власти выделили из бюджета 55 млрд руб. В первые два года регионам нужно будет выплачивать каждый год только 5% своего долга, что, как говорил президент Владимир Путин, позволит субъектам «вызволить» 438 млрд руб. По состоянию на 1 января 2018 года совокупный госдолг регионов достиг 2,315 трлн руб., на 1 марта он составил чуть меньше — 2,31 млрд руб., по данным Минфина. Долг регионов перед банками на 1 марта — почти 521 млрд руб.​

Автор: Екатерина Копалкина.
Теги: Fitch Rating , Хакасия , регионы России , АКРА
Главное
Власти России подготовились к максимально жестким санкциям США Политика
Материалы по теме
Аналитики указали на отсутствие резервов у российских регионов Экономика
Эксперты назвали регионы в «красной зоне» госдолга Экономика
Профицит в большинстве: как изменились бюджеты регионов за год Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.