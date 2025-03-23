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Политика ,  
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Telegraph узнала, что две трети украинцев остались без работы в Британии

Telegraph: 41% украинцев потеряли возможность найти работу в Британии из-за виз
В Великобритании до 4 февраля не принимали заявки на продление виз по программе Homes for Ukraine, и теперь многие украинцы столкнулись с трудностями при поиске работы или лишились ее из-за неопределенности

Почти половина беженцев в Украины в Великобритании (41%) не смогли устроиться на новую работу или получить новую должность из-за неопределенности с иммиграционным статусом, пишет The Telegraph со ссылкой на результаты опроса.

По той же причине 22% лишились работы, а 24% не смогли продлить договор аренды. У 58% украинских беженцев в Великобритании есть дети школьного возраста, отмечает издание.

Опрос провел Университет Бирмингема, в нем приняли участие 1 133 беженцев с Украины. 94% сообщили о планах продлить свои визы. Национальная статистическая служба Великобритании ранее подсчитала, что 68% беженцев с Украины хотели бы остаться в королевстве после завершения конфликта.

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Фото:Philipp von Ditfurth / dpa / Global Look Press

Четверо из десяти украинцев, получивших убежище (всего таковых 250 тыс., отмечает The Telegraph), сообщили, что им трудно сохранить работу и жилье, поскольку они не смогли доказать работодателям и арендодателям, что могут остаться в Великобритании после марта.

Сейчас в Великобритании проживает до 220 тыс. граждан Украины, которые в разное время воспользовались одной из специальных правительственных программ (семейной или Homes for Ukraine) и получили визы, дающие право жить и работать в королевстве.

Прием заявлений по программе Homes for Ukraine, которая позволяла украинцам жить в королевстве при спонсорстве постоянных резидентов, был прекращен. Виза по ней была трехлетней. Британские власти предусмотрели возможность продления срока действия разрешений еще на 18 месяцев, но это не будет происходить автоматически.

Начиная с 4 февраля 2025 года обладатели виз по этой программе могут подать заявки на их продление по новой схеме. Заявления должно рассмотреть МВД королевства, на это могут уйти месяцы. До 4 февраля заявки на продление виз по этой схеме не принимались, что вызвало задержку.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
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