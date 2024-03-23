Один человек погиб и пятеро пострадали при обстреле Белгорода
При воздушной атаке ВСУ на Белгород погиб один человек, еще пятеро пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По словам главы региона, в многоквартирном доме обрушились три балкона; погибший — местный житель, который в момент обстрела находился в одной из квартир вместе со своей женой. Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, ее госпитализировали. Других раненых тоже доставили в больницу.
Всего в Белгороде повреждены 69 квартир в 14 домах, четыре частных домовладения, три хозяйственных субъекта, восемь автомобилей и пассажирский автобус.
Рано утром в Белгороде и Белгородском районе объявляли ракетную опасность. Минобороны сообщило, что около 7 утра над регионом сбили 11 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.
Ночью над территорией области уничтожили пять дронов самолетного типа. Гадков сообщал, что в результате атаки БПЛА на Чернянский район один человек погиб, двое пострадали. Помимо того, дрон атаковал одно из предприятий Старооскольского городского округа, никто не пострадал.
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