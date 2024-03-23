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Военная операция на Украине ,  
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Один человек погиб и пятеро пострадали при обстреле Белгорода

Гладков: при атаке ВСУ на Белгород один человек погиб и пятеро пострадали
Сюжет
Военная операция на Украине
В результате атаки ВСУ в одном из домов обрушились три балкона, находившийся в квартире мужчина умер на месте, а его жену госпитализировали. В Белгороде повреждены 14 многоквартирных домов

При воздушной атаке ВСУ на Белгород погиб один человек, еще пятеро пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, в многоквартирном доме обрушились три балкона; погибший — местный житель, который в момент обстрела находился в одной из квартир вместе со своей женой. Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, ее госпитализировали. Других раненых тоже доставили в больницу.

Всего в Белгороде повреждены 69 квартир в 14 домах, четыре частных домовладения, три хозяйственных субъекта, восемь автомобилей и пассажирский автобус.

Над Белгородской областью сбили 11 снарядов Vampire
Политика

Рано утром в Белгороде и Белгородском районе объявляли ракетную опасность. Минобороны сообщило, что около 7 утра над регионом сбили 11 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.

Ночью над территорией области уничтожили пять дронов самолетного типа. Гадков сообщал, что в результате атаки БПЛА на Чернянский район один человек погиб, двое пострадали. Помимо того, дрон атаковал одно из предприятий Старооскольского городского округа, никто не пострадал.

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Белгород Вячеслав Гладков ВСУ Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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