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Главные цифры из отчета Мишустина в Госдуме

Премьер Михаил Мишустин отчитался в Думе о работе правительства, проделанной в год военной операции на Украине и санкций. РБК собрал основное из выступления главы кабмина в парламенте
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: duma.gov.ru)

Как правительство оценивает состояние экономики по итогам года санкций 

«По России был нанесен санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было. Запад в самом начале пытался заверить, будто санкции не направлены против наших граждан. И тогда на этот счет особых иллюзий не было, но сейчас даже далекому от глобальной политики человеку понятно — главной целью был именно российский народ».

«Еще прошлой весной аналитики оценивали вероятное падение российского ВВП двузначными цифрами. Но мы выстояли. Да, это было непросто. Спад, неизбежный в таких условиях, оказался вполне умеренным. Однако мы вернули экономику на траекторию роста. Теперь даже некоторые международные организации прогнозируют нам позитивную динамику по итогам 2023 года и выход на темпы роста ВВП выше развитых стран в 2024 году».

«Наши совместные решения стали основой плана первоочередных действий по обеспечению развития экономики в условиях внешнего санкционного давления. В него вошло более 300 мероприятий из 33 тыс. предложений, которые поступили к нам со всей страны. Уже к июню в достаточной степени снизилось влияние негативных факторов, и мы подошли к III кварталу, я бы сказал, с определенным запасом прочности».

«Будем реалистами — внешнее давление на Россию не ослабнет. Тем не менее, мы рассчитываем, что уже в 2024 году период адаптации завершится. Россия встанет на путь долгосрочного поступательного развития».

Поддержка экономики

«Только прямая поддержка [экономики] за счет бюджета и ФНБ составила около 1,5 трлн рублей. По различным программам льготного кредитования компаний — еще почти 4 трлн. И это не считая поручительств ВЭБ.РФ примерно на 1 трлн. Также провели реструктуризацию займов по плавающим ставкам по программам Банка России на сумму порядка 6 трлн руб.».

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«По итогам 2022 года по большинству национальных проектов уровень выполнения годового плана близок к 100%».

«В общей сложности предоставили [малым и средним предприятиям] почти 1,25 трлн руб. кредитной поддержки, а также льготные микрозаймы. Средняя ставка по ним составила 6,5%».

«Уровень продовольственной безопасности в России — один из самых надежных в мире. С избытком обеспечиваем внутренний спрос зерном — 177,8% при значении в Доктрине [продовольственной безопасности] 85%, сахаром — 103,2% вместо 90%, растительным маслом — 211% вместо 90%, мясом — 100% вместо 85%, рыбой — 153% вместо 85%».

Здравоохранение

«В прошлом году построено более 270 больниц и поликлиник, а также свыше 700 быстровозводимых фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий. Завершили капитальный ремонт 1300 объектов. Поставили 37 тыс. единиц оборудования, еще 2 тыс. машин скорой помощи и 4 тыс. автомобилей для перевозки врачей и пациентов».

«Запустили уникальную программу расширенного неонатального скрининга. Она позволяет впервые диагностировать 40 врожденных и наследственных заболеваний на самой ранней стадии. <...> Закупили около 300 единиц медицинского и лабораторного оборудования на общую сумму более 1,5 млрд руб.».

Образование

«В прошлом году [детских садов] было возведено 240, а всего в течение предыдущих трех лет — более тысячи. И свыше 150 тыс. малышей смогли туда пойти».

«В прошлом году более 1,5 тыс. зданий [школ] приведено в порядок и свыше 250 построено».

«Сборные команды [школьников] ежегодно выступают на восьми самых значимых олимпиадах по общеобразовательным предметам. В прошлом году выиграли 43 медали, большинство из них высшей пробы: 32 золотые и 11 серебряных. Это лучший результат по количеству золота за последние 10 лет».

Занятость

«По поручению президента мы приняли целый комплекс мер, в первую очередь расширили возможности пройти обучение и освоить новые профессиональные навыки. Курсы окончили почти 200 тыс. человек. Перезапустили программу стимулирования найма с упором на молодых людей, которым, как правило, сложнее найти подходящую вакансию из-за нехватки опыта. Мы возмещаем организациям частичную оплату труда принимаемых сотрудников, и на эти цели предусмотрено 7 млрд руб.».

«За счет поддержки уровень безработицы снизился и в декабре был зафиксирован на историческом минимуме — 3,7%. А в январе текущего года — 3,6%».

Авиастроение

«Все решения по необходимому объему финансирования отрасли приняты. Сейчас главное — не снижать набранные темпы, в том числе по модернизации производственных линий. С 2026 года мы планируем выйти на выпуск более 100 российских самолетов различных модификаций в год».

Транспорт

«В российских субъектах, в том числе и в новых, было построено и отремонтировано более 22 тыс. километров дорог, уложено 176 млн кв. м полотна, что на 16 млн кв. м больше предыдущих достижений».

Поддержка регионов

«В течение года правительство предоставило бюджетам субъектов почти 4 трлн руб., что почти на 10% больше, чем годом ранее».

«Разработан механизм, который позволил существенно снизить нагрузку на региональные финансы. По поручению главы государства заменили бюджетными кредитами дорогие рыночные заимствования на 720 млрд руб. Это позволило им сэкономить свыше 65 млрд на обслуживании государственного долга».

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Мария Лисицына Мария Лисицына
Михаил Мишустин Госдума отчет правительства санкции

Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России

3 марта 1966 года
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