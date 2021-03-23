Издатель книги «Люди Путина» ответил на иск Абрамовича

Компания HarperCollins заявила, что готова рассмотреть «разумные заявления» Романа Абрамовича, однако юристы последнего устранились от дискуссий, а также не приняли предложение мирно решить конфликт

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Компания HarperCollins, выпустившая книгу «Люди Путина», и ее автор Кэтрин Белтон пытались урегулировать конфликт с миллиардером Романом Абрамовичем до суда, однако представители предпринимателя не пошли на контакт, заявили РБК в издательстве. Ранее Абрамович подал в суд на издательство, утверждая, что в книге содержатся ложные и клеветнические утверждения о нем.

HarperCollins подтвердила подачу иска, заявив, что вместе с автором книги будет защищать «право рассказывать о вопросах, представляющих значительный общественный интерес».

«HarperCollins и Кэтрин Белтон были готовы рассмотреть любые разумные заявления, сделанные Абрамовичем через его представителя, когда книга впервые была издана год назад. К сожалению, юридическая команда Абрамовича устранилась от дискуссий в августе 2020 года и дальнейшее предложение альтернативного разрешения спора, сделанного до подачи иска, также было отклонено», — говорится в заявлении.

Компания также подчеркнула, что, по ее мнению, при написании книги «Люди Путина» была проделана «авторитетная, важная и добросовестная работа», касающаяся современной России, которую оценили эксперты в этой области.

РБК направил запрос представителю Millhouse.