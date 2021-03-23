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Политика ,  
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Издатель книги «Люди Путина» ответил на иск Абрамовича

Компания HarperCollins заявила, что готова рассмотреть «разумные заявления» Романа Абрамовича, однако юристы последнего устранились от дискуссий, а также не приняли предложение мирно решить конфликт
Фото: Mark Lennihan / AP
Фото: Mark Lennihan / AP

Компания HarperCollins, выпустившая книгу «Люди Путина», и ее автор Кэтрин Белтон пытались урегулировать конфликт с миллиардером Романом Абрамовичем до суда, однако представители предпринимателя не пошли на контакт, заявили РБК в издательстве. Ранее Абрамович подал в суд на издательство, утверждая, что в книге содержатся ложные и клеветнические утверждения о нем.

HarperCollins подтвердила подачу иска, заявив, что вместе с автором книги будет защищать «право рассказывать о вопросах, представляющих значительный общественный интерес».

«HarperCollins и Кэтрин Белтон были готовы рассмотреть любые разумные заявления, сделанные Абрамовичем через его представителя, когда книга впервые была издана год назад. К сожалению, юридическая команда Абрамовича устранилась от дискуссий в августе 2020 года и дальнейшее предложение альтернативного разрешения спора, сделанного до подачи иска, также было отклонено», — говорится в заявлении.

Компания также подчеркнула, что, по ее мнению, при написании книги «Люди Путина» была проделана «авторитетная, важная и добросовестная работа», касающаяся современной России, которую оценили эксперты в этой области.

РБК направил запрос представителю Millhouse. 

Абрамович подал в суд на издателя книги «Люди Путина»
Общество
<p>Роман Абрамович</p>

Об иске Абрамовича стало известно накануне. Ложные сведения и клевета, по словам миллиардера, касаются в том числе покупки им футбольного клуба «Челси» и работы клуба. «Я никогда не стремился получить публичный статус, и я всегда отказывался от комментариев по любым вопросам, включая любые ложные или вводящие в заблуждение заявления обо мне или футбольном клубе «Челси». Однако стало ясно, что ложные обвинения в этой книге оказывают пагубное влияние не только на мою личную репутацию, но и на деятельность ФК «Челси», — привел клуб слова бизнесмена.

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Абрамович также подчеркнул, что его юристы пытались взаимодействовать с издателями для того, чтобы найти мирное решение конфликта, и предоставляли подробную информацию о тех утверждениях, которые Абрамович посчитал ложными. Однако издатель не исправил их, уточнил предприниматель.

Книга «Люди Путина: Как КГБ вернул себе Россию и затем перешел в наступление на Запад» вышла в июне 2020 года. Ее автор — Кэтрин Белтон, бывший корреспондент Financial Times, которая 16 лет прожила в России. В книге говорится о том, что группа приближенных к президенту Владимиру Путину бывших офицеров КГБ и силовиков захватила ключевые компании и государственные институты. В ней используются комментарии источников в Кремле, дипломатов, сотрудников разведки, прокуроров, олигархов, криминальных элементов, большая часть из них — анонимные.

Авторы
Мария Лисицына, Елизавета Ламова
Роман Абрамович Владимир Путин иск издатель книга
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Абрамович подал в суд на издателя книги «Люди Путина»
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Что Болтон рассказал о России, Путине и Трампе в своих мемуарах. Главное
Политика
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