 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента США ,  
0 

Байден рассказал, кто уедет из США в случае победы Трампа

Президент США Байден обвинил Трампа в поддержке политического насилия
Сюжет
Выборы президента США
Байден заявил, что он «не подарок», но лучше Трампа, который поддерживает «политическое насилие». По его словам, некоторые журналисты рассказали ему о намерении покинуть страну в случае победы оппонента

Президент США Джо Байден заявил, что он лучше своего вероятного соперника на выборах главы государства в ноябре, предыдущего американского лидера Дональда Трампа.

На мероприятии по сбору средств в Сан-Франциско, штат Калифорния, Байден сказал, что Трамп поддерживает «политическое насилие», передает Deadline. По словам американского президента, некоторые журналисты рассказывали ему, что в случае победы Трампа на выборах им придется уехать из страны, поскольку тот пригрозил им тюремным заключением.

«Я не подарок среди всех президентов, но я чертовски уверен, что я лучше, чем предыдущий парень», — подчеркнул Байден.

Белый дом опубликовал стенограмму выступления президента США на мероприятии. Так, Байден счел, что у «толпы республиканцев» из MAGA (Make America Great Again, слоган Трампа) «мало моральных ориентиров в отношении того, что важно для людей». В связи с этим Байден призвал помешать выиграть Трампу.

«Он дал абсолютно ясно понять: все, что вы сделали, все, что мы сделали, он против. Итак, моя просьба заключается не только в том, чтобы убедиться, что мы сохраним Белый дом, чтобы он не смог отменить многое из того, что было сделано, но и в том, чтобы мы выиграли палату представителей и сенат», — добавил американский лидер.

На данный момент палату представителей (нижнюю палату конгресса США) контролируют республиканцы, у демократов большинство голосов в сенате (верхней палате).

Байден поручил привлечь внимание к «невменяемости» Трампа
Политика
Джо Байден

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года, инаугурация запланирована на январь 2025-го. Байден и Трамп еще не получили номинации от своих партий, но существенно опережают прочих претендентов.

Январский опрос CNN показал, что 49% избирателей проголосовали бы за Трампа, 45% — за Байдена, еще 5% не определились. Оба политика имеют высокий антирейтинг: 59% у Байдена и 55% у Трампа. Большинство американцев (63%) называет взгляды Трампа «слишком радикальными», схожая доля назвала позиции Байдена «в целом мейнстримными» (61%).

В 2016 году на фоне победы Трампа на выборах в Google в США резко выросла популярность запросов о переезде в Канаду.

CNN сообщил, что Байден поручил своим старшим помощникам по предвыборному штабу более агрессивно реагировать на провокационные заявления Трампа. По информации телеканала, нынешний президент опасается, что многие избиратели забыли возмутительные эпизоды президентства Трампа и «надели розовые очки».

Израиль могут дисквалифицировать на «Евровидении» из-за песни

Минтранс объяснил сбор данных и паролей авиапассажиров

Названо имя еще одного россиянина, с которого снимут санкции ЕС

Путин ответил на оскорбления Байдена. Видео

Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео

Эстония лишилась 4 кв. км площади. Что произошло

Самый титулованный футболист в мире получил 4,5 года тюрьмы. Подробности

Шарлиз Терон выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе. Фото и цена

В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото

Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены

На Мосбирже аномалия в курсе доллара. Что произошло?
Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Джо Байден Дональд Трамп выборы президента США
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп охарактеризовал США как «страну, которая становится хуже России»
Политика
Байден раскритиковал Трампа за высказывания о НАТО и Навальном
Политика
Трамп после смерти Навального заявил о «разрушительном пути США»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 100,44 (+0,55) Инвестиции, 22 фев, 16:42 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 92,75 (+0,31) Инвестиции, 22 фев, 16:42
В ОДКБ заявили, что не получали заявления Армении о заморозке членства Политика, 11:26
Двух россиян включили в тройку лучших игроков дня в НХЛ Спорт, 11:23
Хет-трик россиянина принес «Сент-Луису» победу в матче НХЛ Спорт, 11:04
Кто и почему стал бенефициаром трансформации рынка ИТ РБК и Softline, 11:03
В Курске сработали системы ПВО Политика, 10:48
Израиль обнародовал план на «день после ХАМАС» Политика, 10:45
Что и как высыпали польские фермеры на границе с Украиной. Видео Политика, 10:38
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
В Латвии приостановили лицензии выступивших на Играх будущего хоккеистов Спорт, 10:37
«Достигаторы» без эмпатии: разбираем слабости российских управленцев Pro, 10:35
Зеленский выразил уверенность в победе на выборах, если бы их провели Политика, 10:32
Байден рассказал, кто уедет из США в случае победы Трампа Политика, 10:21
Овечкин впервые за шесть лет набрал очки в десяти матчах подряд в НХЛ Спорт, 10:13
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 10:10
Дивидендный календарь — 2024: даты выплат по акциям российских компаний Инвестиции, 10:00