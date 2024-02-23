Байден рассказал, кто уедет из США в случае победы Трампа

Байден заявил, что он «не подарок», но лучше Трампа, который поддерживает «политическое насилие». По его словам, некоторые журналисты рассказали ему о намерении покинуть страну в случае победы оппонента

Президент США Джо Байден заявил, что он лучше своего вероятного соперника на выборах главы государства в ноябре, предыдущего американского лидера Дональда Трампа.

На мероприятии по сбору средств в Сан-Франциско, штат Калифорния, Байден сказал, что Трамп поддерживает «политическое насилие», передает Deadline. По словам американского президента, некоторые журналисты рассказывали ему, что в случае победы Трампа на выборах им придется уехать из страны, поскольку тот пригрозил им тюремным заключением.

«Я не подарок среди всех президентов, но я чертовски уверен, что я лучше, чем предыдущий парень», — подчеркнул Байден.

Белый дом опубликовал стенограмму выступления президента США на мероприятии. Так, Байден счел, что у «толпы республиканцев» из MAGA (Make America Great Again, слоган Трампа) «мало моральных ориентиров в отношении того, что важно для людей». В связи с этим Байден призвал помешать выиграть Трампу.

«Он дал абсолютно ясно понять: все, что вы сделали, все, что мы сделали, он против. Итак, моя просьба заключается не только в том, чтобы убедиться, что мы сохраним Белый дом, чтобы он не смог отменить многое из того, что было сделано, но и в том, чтобы мы выиграли палату представителей и сенат», — добавил американский лидер.

На данный момент палату представителей (нижнюю палату конгресса США) контролируют республиканцы, у демократов большинство голосов в сенате (верхней палате).

Выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года, инаугурация запланирована на январь 2025-го. Байден и Трамп еще не получили номинации от своих партий, но существенно опережают прочих претендентов.

Январский опрос CNN показал, что 49% избирателей проголосовали бы за Трампа, 45% — за Байдена, еще 5% не определились. Оба политика имеют высокий антирейтинг: 59% у Байдена и 55% у Трампа. Большинство американцев (63%) называет взгляды Трампа «слишком радикальными», схожая доля назвала позиции Байдена «в целом мейнстримными» (61%).

В 2016 году на фоне победы Трампа на выборах в Google в США резко выросла популярность запросов о переезде в Канаду.

CNN сообщил, что Байден поручил своим старшим помощникам по предвыборному штабу более агрессивно реагировать на провокационные заявления Трампа. По информации телеканала, нынешний президент опасается, что многие избиратели забыли возмутительные эпизоды президентства Трампа и «надели розовые очки».