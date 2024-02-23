На Украине грызуны перегрызают провода у военной техники, изоляция у которой сделана из кукурузного волокна, пишет Figaro. О проблеме с грызунами сообщала и британская разведка

Грызуны повредили часть западной военной техники, используемой в конфликте на Украине, заявил газете Figaro французский военный, участвующий в боевых действиях.

Он рассказал, что некоторые защитные оболочки электрических проводов сделаны из кукурузного волокна. «Грызуны съели кабели на некоторых транспортных средствах», — сообщил военный.

«Западные автомобили были задуманы как демонстрация технологий. Но в грязи и холоде это не всегда срабатывает. К счастью, у украинцев все еще было несколько «корочек» в запасе, старое советское оборудование», — добавил он.

О проблеме с грызунами в декабре прошлого года сообщало Минобороны Великобритании. В отчете британской разведки, которое ведомство опубликовало в X, говорилось, что мягкая осень, а также несобранный урожай, вероятно, способствовали увеличению популяции грызунов. С наступлением холодов они начали искать убежища в транспортных средствах, что представляет опасность для военной техники, поскольку животные перегрызают кабели, добавили британские военные.

Москва осуждает поставки западной военной техники Киеву и заявляет, что это не изменит исход конфликта, но лишь затягивает его.