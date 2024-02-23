Figaro узнала о повреждении западной техники ВСУ грызунами
Грызуны повредили часть западной военной техники, используемой в конфликте на Украине, заявил газете Figaro французский военный, участвующий в боевых действиях.
Он рассказал, что некоторые защитные оболочки электрических проводов сделаны из кукурузного волокна. «Грызуны съели кабели на некоторых транспортных средствах», — сообщил военный.
«Западные автомобили были задуманы как демонстрация технологий. Но в грязи и холоде это не всегда срабатывает. К счастью, у украинцев все еще было несколько «корочек» в запасе, старое советское оборудование», — добавил он.
О проблеме с грызунами в декабре прошлого года сообщало Минобороны Великобритании. В отчете британской разведки, которое ведомство опубликовало в X, говорилось, что мягкая осень, а также несобранный урожай, вероятно, способствовали увеличению популяции грызунов. С наступлением холодов они начали искать убежища в транспортных средствах, что представляет опасность для военной техники, поскольку животные перегрызают кабели, добавили британские военные.
Москва осуждает поставки западной военной техники Киеву и заявляет, что это не изменит исход конфликта, но лишь затягивает его.
Израиль могут дисквалифицировать на «Евровидении» из-за песни
Минтранс объяснил сбор данных и паролей авиапассажиров
Названо имя еще одного россиянина, с которого снимут санкции ЕС
Путин ответил на оскорбления Байдена. Видео
Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео
Эстония лишилась 4 кв. км площади. Что произошло
Самый титулованный футболист в мире получил 4,5 года тюрьмы. Подробности
Шарлиз Терон выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе. Фото и цена
В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото
Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены
На Мосбирже аномалия в курсе доллара. Что произошло?