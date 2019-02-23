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МВД Украины проведет обыски в случае подкупа избирателей штабом Порошенко
Сотрудники правопорядка расследуют несколько дел в отношении предвыборного штаба президента Украины. Они касаются возможного подкупа избирателей. Всего на такие махинации может уйти 1,5 млрд грн из бюджета, считает Арсен Аваков
Арсен Аваков (Фото: пресс-служба МВД Украины)

Глава украинского МВД Арсен Аваков рассказал о расследовании подконтрольным ему ведомством дел о подкупе избирателей на выборах президента Украины. Об этом он сообщил в интервью изданию «Зеркало недели».

Данные о так называемой сетке (схеме подкупа избирателей) штаба лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко ранее обнародовала прокуратура, напомнил министр. МВД, по его словам, также занимается производствами, которые были начаты по заявлениям сторонников Тимошенко. Они тоже касаются технологий подкупа, но уже со стороны штаба действующего президента Украины Петра Порошенко, пояснил Аваков.

Нарушения, по его словам, начинаются с того, что агитаторам платят деньги, хотя по закону это запрещено. «Есть те, кто на камеру признаются в получении 500 грн (около 1,2 тыс. руб. — РБК) [за работу]», — указал глава ведомства, подчеркнув, что «закон трактует: любая плата за агитацию — это подкуп избирателя».

Кроме того, согласно разработанной штабом Порошенко схеме, по информации Авакова, агитаторы сначала должны ходить по квартирам и собирать контакты «потенциально лояльных к кандидату» жителей. «Дальше включается следующий подвид «сетки», который называется «лояльность за счет бюджетных средств», — пояснил министр. «Приходят, например, в Одессе к гражданину Труханову и говорят: «Гражданин Труханов, вы заложили в бюджет 200 млн грн (485 млн руб. — РБК) на материальную помощь? — Да. — Вот и выплачивайте по нашему списку», — рассказал Аваков, заметив, что «тут уже работает админресурс на уровне глав администраций и мэров». Потенциального плательщика власти обещают спасти «от лап Национального антикоррупционного бюро Украины, прокуратуры или нацполиции». В это время агитатор, по словам главы МВД, звонит в «лояльную» квартиру и предлагает написать заявление на получение материальной помощи.

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«И так по всей стране», — заверил Аваков. Полицейские, по его информации, уже «фиксируют подобные процессы». «Очередное производство будет в очередной раз открыто. Вероятнее всего, дело дойдет до экспертиз и обысков», — указал глава ведомства, заметив, что объем ресурсов под такую схему оценивается в сумму до 1,5 млрд грн (3,6 млрд руб.).

«И дело не столько в самой астрономической сумме, сколько в происхождении этих средств. Одна история, когда ты используешь в кампании свои деньги, пусть и из непонятных источников (и это требует отдельного разговора), но свои... Но в подобной [«порошенковской»] схеме средства привлекаются из госбюджета», — заявил глава МВД. По разным данным, планируемый охват избирателей такой схемой, по его информации, — от 700 тыс. до 6 млн человек.

«Только «сетка» агитаторов — 200 тыс. человек. Им за работу полагается вознаграждение по следующей схеме: 500 грн — сейчас, 500 — потом, и 1 тыс. грн (2,4 тыс. руб. — РБК) — премия, если кандидат выиграет», — добавил Аваков.

Фотогалерея 
Тимошенко, кавээнщик, экс-глава СБУ: кто хочет стать президентом Украины

О том, что штаб Порошенко готовит на выборах массовый подкуп избирателей, 20 февраля со ссылкой на представителей штаба президента и чиновников из областных госадминистраций сообщило издание «Страна.ua». Согласно проведенному журналистами расследованию, придуманная штабом политика позволит Порошенко «получить дополнительные 7–-10% голосов избирателей из расчета, что явка на выборах составит 60%». Это, по мнению авторов расследования, поможет действующему главе государства выйти во второй тур.​

В это же время (21 февраля) о «сетке» подкупа избирателей со стороны штаба Юлии Тимошенко рассказали в Службе безопасности Украины (СБУ). Зампредседателя ведомства Виктор Кононенко тогда на брифинге заявил, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили целую «избирательную пирамиду» на базе штабов «Батькивщины». Организаторы, по его данным, искали местных жителей, которые за определенную плату должны были провести «соответствующую обработку и обеспечить голосование в пользу конкретного кандидата определенного для них количества избирателей».

Платили за такую ​​деятельность, по версии СБУ, в отдельных случаях начиная с ноября 2018 года. По указанному делу работники ведомства, как отмечал Кононенко, провели в штабах Тимошенко обыски.

Выборы президента Украины состоятся в республике в конце марта. Участие в них, помимо Порошенко и Тимошенко, примут бывший кавээнщик, артист Владимир Зеленский, мэр Львова Андрей Садовый, бывший глава СБУ Валентин Наливайченко и другие. Информации о каких-либо нарушениях со стороны их предвыборных штабов пока нет.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Петр Порошенко, Выборы
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