МВД Украины проведет обыски в случае подкупа избирателей штабом Порошенко

Сотрудники правопорядка расследуют несколько дел в отношении предвыборного штаба президента Украины. Они касаются возможного подкупа избирателей. Всего на такие махинации может уйти 1,5 млрд грн из бюджета, считает Арсен Аваков

Арсен Аваков (Фото: пресс-служба МВД Украины)

Глава украинского МВД Арсен Аваков рассказал о расследовании подконтрольным ему ведомством дел о подкупе избирателей на выборах президента Украины. Об этом он сообщил в интервью изданию «Зеркало недели».

Данные о так называемой сетке (схеме подкупа избирателей) штаба лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко ранее обнародовала прокуратура, напомнил министр. МВД, по его словам, также занимается производствами, которые были начаты по заявлениям сторонников Тимошенко. Они тоже касаются технологий подкупа, но уже со стороны штаба действующего президента Украины Петра Порошенко, пояснил Аваков.

Нарушения, по его словам, начинаются с того, что агитаторам платят деньги, хотя по закону это запрещено. «Есть те, кто на камеру признаются в получении 500 грн (около 1,2 тыс. руб. — РБК) [за работу]», — указал глава ведомства, подчеркнув, что «закон трактует: любая плата за агитацию — это подкуп избирателя».

Кроме того, согласно разработанной штабом Порошенко схеме, по информации Авакова, агитаторы сначала должны ходить по квартирам и собирать контакты «потенциально лояльных к кандидату» жителей. «Дальше включается следующий подвид «сетки», который называется «лояльность за счет бюджетных средств», — пояснил министр. «Приходят, например, в Одессе к гражданину Труханову и говорят: «Гражданин Труханов, вы заложили в бюджет 200 млн грн (485 млн руб. — РБК) на материальную помощь? — Да. — Вот и выплачивайте по нашему списку», — рассказал Аваков, заметив, что «тут уже работает админресурс на уровне глав администраций и мэров». Потенциального плательщика власти обещают спасти «от лап Национального антикоррупционного бюро Украины, прокуратуры или нацполиции». В это время агитатор, по словам главы МВД, звонит в «лояльную» квартиру и предлагает написать заявление на получение материальной помощи.