США подготовили крупнейший пакет санкций против КНДР

Как сообщает агентство Reuters, президент Трамп планирует выступить на конференции консерваторов и объявить о новых ограничениях в отношении КНДР. Собеседник агентства в Белом доме заявил, что «это будет крупнейший пакет санкций против северокорейского режима». При этом он не стал уточнять, что именно намерен предпринять Вашингтон.
Ранее вице-президент США Майк Пенс выступил с рядом жестких заявлений в отношении КНДР. «Мы противостоим кровавым диктатурам и продолжим действовать жестко, пока Северная Корея не перестанет угрожать нам и нашим союзникам и не откажется от ядерного оружия раз и навсегда», — добавил он.
Кроме того, накануне постоянный представитель США в ООН Никки Хейли во время выступления в университете Чикаго заявила, что санкции против КНДР играют большую роль, потому что нехватка денег мешает Пхеньяну проводить новые ракетные испытания. «Именно санкции вынудили режим Ким Чен Ына договориться с Южной Кореей по поводу участия в Олимпиаде. Отправка в Пхёнчхан артистов — жест отчаяния, а не повод для национальной гордости», — сказала она.
Ранее стало известно, что визит Ким Ё Чжон, младшей сестры Ким Чен Ына, на открытие Олимпиады обошелся КНДР в $220 тыс. В основном деньги пошли на проживание северокорейской делегации, транспорт и питание.Источники Reuters рассказали, что Ким Ё Чжон остановилась в пятизвездочном отеле Walkerhill Hotel на востоке Сеула. Она и делегация ездили на Игры из южнокорейской столицы. Обед и ужин им подавали в лучших отелях страны.