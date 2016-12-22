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США подготовили крупнейший пакет санкций против КНДР
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США подготовили крупнейший пакет санкций против КНДР
Политика, 23 фев, 09:03
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США подготовили крупнейший пакет санкций против КНДР
Администрация Дональда Трампа подготовила новый пакет санкций против КНДР. Предполагается, что о нем будет объявлено в течение ближайших суток
Карнавальная инсталляция лидеров США и КНДР. Майнц, Германия. Февраль 2018 года (Фото: Ralph Orlowski / Reuters)

Как сообщает агентство Reuters, президент Трамп планирует выступить на конференции консерваторов и объявить о новых ограничениях в отношении КНДР. Собеседник агентства в Белом доме заявил, что «это будет крупнейший пакет санкций против северокорейского режима». При этом он не стал уточнять, что именно намерен предпринять Вашингтон.

Ранее вице-президент США Майк Пенс выступил с рядом жестких заявлений в отношении КНДР. «Мы противостоим кровавым диктатурам и продолжим действовать жестко, пока Северная Корея не перестанет угрожать нам и нашим союзникам и не откажется от ядерного оружия раз и навсегда», — добавил он.

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Кроме того, накануне постоянный представитель США в ООН Никки Хейли во время выступления в университете Чикаго заявила, что санкции против КНДР играют большую роль, потому что нехватка денег мешает Пхеньяну проводить новые ракетные испытания. «Именно санкции вынудили режим Ким Чен Ына договориться с Южной Кореей по поводу участия в Олимпиаде. Отправка в Пхёнчхан артистов — жест отчаяния, а не повод для национальной гордости», — сказала она.

Ранее стало известно, что визит Ким Ё Чжон, младшей сестры Ким Чен Ына, на открытие Олимпиады обошелся КНДР в $220 тыс. В основном деньги пошли на проживание северокорейской делегации, транспорт и питание.

Источники Reuters рассказали, что Ким Ё Чжон остановилась в пятизвездочном отеле Walkerhill Hotel на востоке Сеула. Она и делегация ездили на Игры из южнокорейской столицы. Обед и ужин им подавали в лучших отелях страны.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: КНДР , санкции
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