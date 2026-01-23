Политика,
0
Как выглядит Абу-Даби в момент начала трехсторонних переговоров. Видео
Видео из Абу-Даби в момент начала трехсторонних переговоров
В Абу-Даби в ОАЭ начались переговоры России, США и Украины. Они продлятся два дня. Как выглядит столица Эмиратов — в видео РБК.
