МИД предложил расширить наказание за несообщение о втором гражданстве

МИД предложил наказание за несообщение об иностранном ВНЖ для россиян за рубежом
Россиян предлагают обязать уведомлять дипмиссии о получении иностранного гражданства или ВНЖ. В противном случае им может грозить уголовная ответственность. Сейчас она возникает только при несообщении властям по прибытии в Россию
Фото: Андрей Любимов / РБК
Российский МИД вынес на общественное обсуждение законопроект, предполагающий введение уголовного наказания за неуведомление о наличии второго гражданства или вида на жительство (ВНЖ) в другой стране. Действующее законодательство не предусматривает за это ни административной, ни уголовной ответственности, уведомить власти требуется лишь по прибытии в Россию в срок до 60 дней.

Законопроект был обнародован еще в конце декабря. Сейчас подводятся итоги общественного обсуждения.

Изменения предлагается внести в ч. 2 и 6 ст. 11 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации». Если документ будет принят, российские граждане будут обязаны подавать уведомления о получении иностранного ВНЖ или гражданства в течение 60 дней вне зависимости от места проживания — на территории России и за рубежом.

МИД объяснил смысл идеи с уведомлением посольств о втором гражданстве
Политика
Здание посольства Российской Федерации на Кубе

«Следует отметить, что для постоянно проживающих за рубежом российских граждан, не исполнивших данную обязанность, имеется в виду предусмотреть ту же ответственность, что и для граждан, проживающих в Российской Федерации (ст. 330.2 Уголовного кодекса Российской Федерации)», — сказано в пояснительной записке.

По этой статье УК грозит штраф в размере до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода за период до одного года. Также возможно назначение обязательных работ на срок до 400 часов.

Подавать уведомление предлагается в российское дипломатическое представительство или консульское учреждение. В законопроекте указано, что несообщение им будет «приравниваться к неисполнению обязанности по подаче такого уведомления в федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориальные органы».

При этом для россиян, приобретших иностранное гражданство или получивших иностранный ВНЖ до вступления в силу соответствующего федерального закона, предлагается установить «комфортный срок» подачи уведомлений — один год после того, как закон начнет действовать.

Уведомлять российские диппредставительства и консульские учреждения о получении иностранного ВНЖ или гражданства за рубежом можно с 2023 года. Однако с тех пор не существовало уголовной или административной ответственности за решение не делать этого за границей.

