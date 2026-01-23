 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
0

Переговоры России, США и Украины в ОАЭ. Спецэфир телеканала РБК

Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине

Представители России, Украины и США 23 января проведут трехсторонние переговоры в ОАЭ. Российскую делегацию возглавит начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков. Одновременно с этим пройдет встреча спецпредставителя президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева и спецпредставителя американского президента Стива Уиткоффа, они руководят рабочей группой США и России по экономическим делам. Что известно о предстоящих переговорах — в спецэфире телеканала РБК.

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США
Политика
Стив Уиткофф, Юрий Ушаков, Кирилл Дмитриев, Джаред Кушнер и Джош Грюнбаум (на заднем плане) на встрече в Кремле

Зеленский анонсировал встречу России, Украины и США в ОАЭ

ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей

Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок

Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности

«Лента» объявила о ребрендинге OBI

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Теги
Военная операция на Украине мирный план переговоры ОАЭ
