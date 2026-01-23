Переговоры России, США и Украины в ОАЭ. Спецэфир телеканала РБК

Представители России, Украины и США 23 января проведут трехсторонние переговоры в ОАЭ. Российскую делегацию возглавит начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков. Одновременно с этим пройдет встреча спецпредставителя президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева и спецпредставителя американского президента Стива Уиткоффа, они руководят рабочей группой США и России по экономическим делам. Что известно о предстоящих переговорах — в спецэфире телеканала РБК.