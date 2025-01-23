Кремль сообщил о контактах с американским блогером по интервью с Путиным

Кремль сообщил о контактах с блогером из США Фридманом по интервью с Путиным

Лекс Фридман (Фото: Leigh Vogel / Getty Images)

Американский блогер Лекс Фридман действительно выходил на связь с Москвой для обсуждения возможности интервью с Владимиром Путиным, однако пока договоренности нет, сообщил представитель президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Действительно, мы с ним на связи, он выходил на нас. Сказал, что сначала хотел бы приехать в Москву — он же родом отсюда, из наших краев, — и обсудить возможность интервью с президентом... Пока каких-то точных договоренностей на этот счет нет. Но мы действительно с Алексом в контакте. В любом случае будем рады его приезду в Москву», — сказал Песков.

По словам Пескова, Фридман прекрасно знает, что это «не вопрос ближней перспективы». «Чтобы у президента появилась потребность дать интервью, должны быть какие-то условия, которые требуют разъяснений дополнительных. По крайней мере, он будет одним из тех, кого мы будем рассматривать и предлагать президенту», — добавил пресс-секретарь главы государства.

Американский блогер Лекс Фридман ранее заявлял о планах посетить Россию, чтобы взять интервью у Владимира Путина. По словам Фридмана, целью интервью с президентом России должно стать внесение «малого вклада в продвижение мира». Ранее он уже брал интервью у Дональда Трампа.