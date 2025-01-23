 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Осужденного за смерть Старовойтовой приговорили за тройное убийство

Суд приговорил к 18 годам колонии фигуранта дела об убийстве Старовойтовой
Экс-депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Глущенко приговорили к 18 годам колонии по делу о тройном убийстве бизнесменов и переводчицы на Кипре в 2004 году. По версии обвинения, причиной стал отказ платить за «крышу»
Михаил Глущенко
Михаил Глущенко (Фото: Сергей Коньков / ТАСС)

Приморский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к лишению свободы на срок 18 лет экс-депутата Госдумы второго созыва от фракции ЛДПР Михаила Глущенко по делу о тройном убийстве бизнесменов Вячеслава Шевченко и Юрия Зорина, а также переводчицы Валентины Третьяковой. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе петербургских судов.

«По совокупности — 24 года в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 300 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

Это преступление произошло в 2004 году на Кипре, бывший депутат уехал из России в 2002-м. По версии следствия, Глущенко занимался «крышеванием» в Санкт-Петербурге и после отказа Шевченко от оплаты этих услуг потребовал $10 млн или продажу по номинальной стоимости отеля «Метрополь» «под угрозой убийства мужчины и его семьи».

«Глущенко, [его знакомый Виктор] Крупица и иные лица прибыли на Кипр, где у Шевченко был дом. Зная, что Шевченко живет не один, Глущенко дал указания убить и живущих с ним Зорина и Третьякову», — говорится в материалах дела.

Экс-депутата задержали в 2009 году по обвинению в вымогательстве, позднее было возбуждено дело об организации убийства. По данным «Фонтанки», следствие установило одного исполнителя, его объявили в розыск. Глущенко называл Шевченко партнером и не признавал свою вину, отмечало издание.

Убийца Старовойтовой попросил освободить его досрочно
Общество
Признанные виновными в убийстве депутата Госдумы РФ Галины Старовойтовой Юрий Колчин и Виталий Акишин (на первом плане слева направо)

Суд в Петербурге в 2013 году приговорил бывшего депутата к восьми годам колонии по делу о вымогательстве. Также один из свидетелей убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой назвал Глущенко заказчиком преступления, он свою вину признал. В 2015-м его приговорили по совокупности к 17 годам колонии строгого режима и штрафу в 300 тыс. руб. Однако, согласно обвинительному приговору, Шевченко являлся организатором убийства «в целях прекращения государственной деятельности» Старовойтовой, заказчик до сих по неизвестен. Исполнители Юрий Колчин и Виталий Акишин получили 20 и 23 года заключения соответственно.

Старовойтову застрелили в подъезде собственного дома в Санкт-Петербурге 20 ноября 1998 года. В 2020-м и 2021-м Глущенко ходатайствовал об условно-досрочном освобождении, однако суд ему отказал.

Читайте РБК в Telegram.

На завод Tesla в Берлине спроецировали фото Маска с «фашистским приветствием»

ЦБ объяснил, почему инфляция за год разогналась выше прогноза

Спортсменку дисквалифицировали из-за печенья

В России второй год подряд продали больше вина, чем водки

Самые ожидаемые российские сериалы 2025 года. Список

Сколько россияне тратили в 2024 году

Госдума приняла решение по закону об апартаментах

Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году

63 тыс. Jeep Cherokee отзовут из-за потенциальной потери мощности двигателя

Названы самые востребованные автомобили с пробегом

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Санкт-Петербург суд приговор Галина Старовойтова убийство
Материалы по теме
Осужденного за смерть Старовойтовой приговорили за тройное убийство
Общество
Убийца Старовойтовой заявил о форс-мажоре и передумал освобождаться
Политика
Убийца Старовойтовой попросил освободить его досрочно
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 103,24 (-0,04) Инвестиции, 22 янв, 19:20 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 98,28 (-1,65) Инвестиции, 22 янв, 19:20
Маркетинг в стиле айки: как победить конкурентов, уйдя с линии атакиPro, 13:00
Родные баскетболиста Яниса Тиммы обжалуют отказ в возбуждении делаОбщество, 13:00
Сийярто заявил о готовности Венгрии поставлять российский газ в СловакиюПолитика, 12:59
Президент Финляндии усомнился, что страну сейчас бы взяли в НАТОПолитика, 12:54
Кремль ответил на данные о недовольстве Путина экономикой РоссииПолитика, 12:50
Российские войска заняли Соленое в ДНРПолитика, 12:48
Биатлонист Карим Халили выиграл индивидуальную гонку на чемпионате РоссииСпорт, 12:47
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Кварталы у лыжных склонов: где поселиться любителям спортаРБК и ПИК, 12:45
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 12:43
Песков анонсировал международный разговор Путина, «но не тот»Политика, 12:43
Кремль сообщил о контактах с американским блогером по интервью с ПутинымПолитика, 12:43
Кремль ответил на угрозы Трампа насчет сделки по УкраинеПолитика, 12:38
В Краснодарском крае прошла панихида по погибшим в Мали «вагнеровцам»Политика, 12:38
Глава Запорожской ОВА сообщил об уничтожении энергетического объектаОбщество, 12:37