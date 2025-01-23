Осужденного за смерть Старовойтовой приговорили за тройное убийство

Экс-депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Глущенко приговорили к 18 годам колонии по делу о тройном убийстве бизнесменов и переводчицы на Кипре в 2004 году. По версии обвинения, причиной стал отказ платить за «крышу»

Михаил Глущенко (Фото: Сергей Коньков / ТАСС)

Приморский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к лишению свободы на срок 18 лет экс-депутата Госдумы второго созыва от фракции ЛДПР Михаила Глущенко по делу о тройном убийстве бизнесменов Вячеслава Шевченко и Юрия Зорина, а также переводчицы Валентины Третьяковой. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе петербургских судов.

«По совокупности — 24 года в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 300 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

Это преступление произошло в 2004 году на Кипре, бывший депутат уехал из России в 2002-м. По версии следствия, Глущенко занимался «крышеванием» в Санкт-Петербурге и после отказа Шевченко от оплаты этих услуг потребовал $10 млн или продажу по номинальной стоимости отеля «Метрополь» «под угрозой убийства мужчины и его семьи».

«Глущенко, [его знакомый Виктор] Крупица и иные лица прибыли на Кипр, где у Шевченко был дом. Зная, что Шевченко живет не один, Глущенко дал указания убить и живущих с ним Зорина и Третьякову», — говорится в материалах дела.

Экс-депутата задержали в 2009 году по обвинению в вымогательстве, позднее было возбуждено дело об организации убийства. По данным «Фонтанки», следствие установило одного исполнителя, его объявили в розыск. Глущенко называл Шевченко партнером и не признавал свою вину, отмечало издание.

Суд в Петербурге в 2013 году приговорил бывшего депутата к восьми годам колонии по делу о вымогательстве. Также один из свидетелей убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой назвал Глущенко заказчиком преступления, он свою вину признал. В 2015-м его приговорили по совокупности к 17 годам колонии строгого режима и штрафу в 300 тыс. руб. Однако, согласно обвинительному приговору, Шевченко являлся организатором убийства «в целях прекращения государственной деятельности» Старовойтовой, заказчик до сих по неизвестен. Исполнители Юрий Колчин и Виталий Акишин получили 20 и 23 года заключения соответственно.

Старовойтову застрелили в подъезде собственного дома в Санкт-Петербурге 20 ноября 1998 года. В 2020-м и 2021-м Глущенко ходатайствовал об условно-досрочном освобождении, однако суд ему отказал.