Генсек Рютте предупредил, что проигрыш Украины обойдется НАТО в триллионы

Марк Рютте (Фото: Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto / Reuters)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в кулуарах форума в Давосе предупредил, что победа России над Украиной подорвет авторитет военного альянса и что на восстановление его репутации могут уйти триллионы долларов, передает AP.

По его оценке, такое поражение обойдется альянсу дороже, чем поддержка Украины. «Если Украина проиграет, то для восстановления сдерживания остальной части НАТО это будет гораздо, гораздо более высокой ценой, чем та, которую мы рассматриваем в данный момент с точки зрения увеличения наших расходов и наращивания нашего промышленного производства. Это будут не миллиарды дополнительных расходов, а триллионы», — сказал Рютте.

Он подчеркнул, что западные партнеры Украины должны «активизировать, а не сокращать поддержку», которую они оказывают стране.