Суд заочно приговорил украинскую журналистку Соколовскую к 7,5 годам

Янина Соколовская (Фото: Владислав Золотарь / Wikipedia)

Суд заочно приговорил украинскую журналистку Янину Соколовскую к 7,5 года колонии, сообщает прокуратура столицы. Приговор вынесен по статье о фейках про Вооруженные силы России (207.3 УК РФ).

«Установлено, что Соколовская в марте 2022 года распространила для просмотра неограниченного числа пользователей в администрируемом ею канале одного из мессенджеров под видом достоверных сведений заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации в ходе специальной военной операции», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Соколовская — экс-главный редактор и учредитель портала «Известия на Украине», в 2014 году она уволилась с этой должности. С апреля 2014 года по март 2019 года она была корреспондентом «Коммерсанта» на Украине. Соколовская участвовала в российских общественно-политических ток-шоу, но с 2022 года покинула Россию.