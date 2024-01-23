Захарова назвала агонией указ Зеленского об исторических землях Украины
Указ украинского президента Владимира Зеленского об «исторически населенных украинцами» землях России является абсурдным документом, заявила РБК представитель российского МИДа Мария Захарова.
Такими территориями в указе Зеленского были названы Кубань, Стародубщина, Северная и Восточная Слобожанщина в границах Краснодарского края, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области.
Указ также предполагает борьбу с российской «дезинформацией и пропагандой» «о прошлом и происходящем с украинцами в России», распространение материалов о тысячелетней истории Украины, исторических связях населенных этническими украинцами территорий с украинскими национальными государственными образованиями в разные периоды истории и т. д.
«Это агония. Реальных достижений не будет уже никогда у киевского режима. Страна разрушена Зеленским и его предшественниками по заказу западных кураторов. Продано, вывезено и разворовано буквально все. Людей, как скотину, загоняют на убой. Отсюда абсурдные документы и нелепые поступки», — считает дипломат.
О документе также высказался пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он сказал, что подобными действиями Зеленский пытается «закамуфлировать» проблемы, которые у него копятся.
Как считает Песков, президент Украины хочет вернуть ситуацию, когда ему предоставляют «безграничное количество денег» и «неограниченное количество снарядов», но так больше не будет. Кроме того, ему не удается «заручиться доминирующей поддержкой» всего народа, как у Владимира Путина, так как жители страны задумываются, что власти что-то делают не так из-за продолжения «бессмысленного кровопролития». Зеленский не хочет понять, что нужно делать, чтобы это прекратить, полагает пресс-секретарь.
По словам Пескова, появление указа — идеологический шаг, несостоятельная попытка «декларировать какие-то такие притязания на наши территории».
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