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Военная операция на Украине ,  
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Захарова назвала агонией указ Зеленского об исторических землях Украины

Захарова назвала агонией указ Зеленского об исторических землях Украины в России
Сюжет
Военная операция на Украине
Указ Зеленского о том, что несколько южных регионов России относятся к «исторически населенным украинцами» землям является абсурдным, сказала Захарова. Песков назвал притязания Киева на российские территории несостоятельными
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Указ украинского президента Владимира Зеленского об «исторически населенных украинцами» землях России является абсурдным документом, заявила РБК представитель российского МИДа Мария Захарова.

Такими территориями в указе Зеленского были названы Кубань, Стародубщина, Северная и Восточная Слобожанщина в границах Краснодарского края, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области.

Указ также предполагает борьбу с российской «дезинформацией и пропагандой» «о прошлом и происходящем с украинцами в России», распространение материалов о тысячелетней истории Украины, исторических связях населенных этническими украинцами территорий с украинскими национальными государственными образованиями в разные периоды истории и т. д.

«Это агония. Реальных достижений не будет уже никогда у киевского режима. Страна разрушена Зеленским и его предшественниками по заказу западных кураторов. Продано, вывезено и разворовано буквально все. Людей, как скотину, загоняют на убой. Отсюда абсурдные документы и нелепые поступки», — считает дипломат.

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Дмитрий Песков

О документе также высказался пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он сказал, что подобными действиями Зеленский пытается «закамуфлировать» проблемы, которые у него копятся.

Как считает Песков, президент Украины хочет вернуть ситуацию, когда ему предоставляют «безграничное количество денег» и «неограниченное количество снарядов», но так больше не будет. Кроме того, ему не удается «заручиться доминирующей поддержкой» всего народа, как у Владимира Путина, так как жители страны задумываются, что власти что-то делают не так из-за продолжения «бессмысленного кровопролития». Зеленский не хочет понять, что нужно делать, чтобы это прекратить, полагает пресс-секретарь.

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По словам Пескова, появление указа — идеологический шаг, несостоятельная попытка «декларировать какие-то такие притязания на наши территории».

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Мария Захарова Украина Владимир Зеленский МИД
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Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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