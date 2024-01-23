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Военная операция на Украине ,  
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Песков назвал несостоятельными «потугами» претензии Киева на земли России

Песков: претензии Зеленского на территорию России — это несостоятельные потуги
Сюжет
Военная операция на Украине
На Украине ранее отнесли к историческим землям территории Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей. Песков сказал, что так Киев пытается «закамуфлировать» свои проблемы
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Претензии Украины на территории России несостоятельны и являются попыткой замаскировать проблемы властей страны и ее президента Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

Накануне, 22 января, украинский лидер подписал указ «исторически населенных украинцами» землях России. Среди таких территорий были названы Кубань, Стародубщину, Северную и Восточную Слобожанщину в границах Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей.

По мнению Пескова, таким образом Зеленский пытается «закамуфлировать» проблемы, которые у него копятся. Президент Украины хочет вернуть ситуацию, когда ему предоставляют «безграничное количество денег» и «неограниченное количество снарядов», но так больше не будет, считает Песков. Кроме того, ему не удается «заручиться доминирующей поддержкой» всего народа, как у Владимира Путина, так как украинцы задумываются, что власти что-то делают не так из-за продолжения «бессмысленного кровопролития». Зеленский не хочет понять, что нужно делать, чтобы это прекратить, полагает Песков.

«Он пытается делать вот такие, мягко говоря, абсурдные, нелогичные, идеологические, как ему кажется, шаги, пытаясь декларировать какие-то такие притязания на наши территории. Но невооруженным глазом видна несостоятельность всех этих потуг», — сказал пресс-секретарь Путина.

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Об указе Зеленского высказался и губернатор Курской области Роман Старовойт. Он назвал документ «актом вопиющего передергивания истории».

«Курская область — русская земля, где свободно и безопасно чувствуют себя люди любой национальности, в том числе и украинцы», — подчеркнул он и добавил, что действия украинского президента подтвердили верность решения Путина о начале операции на Украине.

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