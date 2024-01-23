Россиянин попал под санкции США за кражу медданных 10 млн австралийцев

Внесенного в санкционный список американского OFAC Александра Ермакова в Австралии считают причастным к краже данных страховой медицинской компании Medibank Private — в 2022 году в Сеть утекли ее данные о 9,7 млн австралийцев

Александр Ермаков (Фото: dfat.gov.au)

В санкционный список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США в связи с киберпреступлениями и с событиями на Украине попал россиянин Александр Ермаков, сообщается на сайте ведомства.

Согласно приведенной информации, он москвич 1990 года рождения. Также известен под никами blade_runner, GistaveDore, GustaveDore, JimJones.

Ранее 23 января санкции против Ермакова ввела Австралия, сообщается на сайте центра кибербезопасности управления связи правительства страны. Он, как заявили в центре, участвовал в краже информации у крупнейшей страховой компании Австралии Medibank Private в 2022 году.

«Гражданин России и киберпреступник подвергся санкциям за его роль в несанкционированном выпуске и публикации в dark web 9,7 млн записей, содержащих личную информацию австралийцев, включая имена, даты рождения, номера [страховых карт] Medicare и конфиденциальную медицинскую информацию», — сказано в сообщении.

Санкции против Ермакова — первые введенные согласно австралийскому Акту об автономных санкциях 2011 года, добавили в центре. Хакеру запрещен въезд в страну, также невозможны финансовые операции и сделки с ним, в том числе через криптовалютные кошельки, — за это грозит тюремный срок до десяти лет и крупные штрафы.