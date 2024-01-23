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Палестино-израильский конфликт ,  
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Советник премьера Израиля ответил на сообщение о двухмесячном перемирии

Советник Нетаньяху: Израиль рассматривает разные варианты прекращения огня
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Израиль рассматривает разные варианты прекращения огня в секторе Газа на некоторое время, но ни о каком перемирии речи не идет, отметил Дмитрий Гендельман. Axios сообщало, что Израиль предложил ХАМАС перемирие на два месяца

Израиль рассматривает разные варианты прекращения огня в секторе Газа на некоторое время, заявил РБК советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

Так он прокомментировал сообщение издания Axios о том, что израильская сторона передала ХАМАС предложение о заключении перемирия на два месяца и освобождении всех заложников.

«Данное утверждение, как и многие другие, не соответствует действительности в полной мере. Израиль продолжает оказывать военное давление на ХАМАС с целью скорейшего освобождения всех заложников, при этом рассматривает различные варианты прекращения огня на некоторое время, но ни о каком перемирии речь не идет», — отметил Гендельман.

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Как сообщило Axios со ссылкой на двух израильских чиновников, военный кабинет более недели назад утвердил параметры нового предложения по сделке с ХАМАС, оно было передано через катарских и египетских посредников. Соглашение предусматривает поэтапное освобождение всех оставшихся в живых заложников и передачу тел погибших.

Сначала предполагается, что будут отпущены женщины, мужчины старше 60 лет, а также те заложники, которые находятся в критическом состоянии. Последующие этапы включают освобождение женщин-военнослужащих, мужчин в возрасте до 60 лет, не являющихся военнослужащими, затем израильских военнослужащих-мужчин и передачу тел погибших заложников. Израиль и ХАМАС заранее договорятся, сколько палестинских заключенных будет освобождено за каждого израильского заложника, рассказали собеседники издания.

Кроме того, по их словам, сделка предусматривает передислокацию израильских войск из основных населенных пунктов сектора Газа и постепенное возвращение палестинцев в город Газа и северную часть сектора.

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В секторе Газа в прошлом году объявлялось недельное перемирие для обмена заложниками и заключенными, но попытки его продлить провалились.

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Теги
Валентина Шварцман, Елена Чернышова
Израиль ХАМАС прекращение огня освобождение заложников
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